Тайваньские власти подозревают, что ИИ-чипы Nvidia попадали в Китай через Японию в обход санкций

Трое задержанных на прошлой неделе на Тайване подозреваемых в организации контрабанды лиц, как предполагает следствие, могли бы замешаны как минимум в одной поставке ИИ-ускорителей Nvidia в Китай в обход американских правил экспортного контроля с использованием Японии в качестве промежуточной страны.

Как поясняет Bloomberg, подозреваемым сперва пришлось экспортировать партию ускорителей с Тайваня в Японию, а затем уже организовать её поставку в КНР через Гонконг. В деле фигурирует партия серверного оборудования Supermicro, содержащего ИИ-ускорители Nvidia, поставки которых в Китай запрещены правилами экспортного контроля США. Трио подозреваемых для реализации своего замысла подделало документы на отгружаемую продукцию, как считает следствие.

После ареста подозреваемых была выявлена партия из 50 серверов, которые также готовились к поставке в Китай по подложным документам. Установлено, что группа успела провести через тайваньскую таможню как минимум одну партию ИИ-ускорителей Nvidia, которые запрещены к поставкам в Китай. Размер этой партии не уточняется. Следствие предполагает, что и захваченные на Тайване 50 серверов должны были отправиться в КНР через Японию. Последняя из стран впервые фигурирует в подобном контексте, поскольку считается близким геополитическим союзником США, не допускающим подобных проколов в вопросах экспортного контроля.

При этом китайские разработчики могут вполне легально арендовать ЦОД с запрещёнными к поставке в КНР ускорителями Nvidia, если соответствующие вычислительные мощности расположены в Японии или других окрестных странах Азии. Тайваньские следователи не предъявляют никаких обвинений Nvidia и Supermicro, чья продукция фигурирует в этом деле. По словам главы первой из компаний, она тщательным образом разъясняет правила экспортного контроля своим клиентам. Supermicro, по его словам, нужно усилить контроль за поставками своей продукции и провести собственное расследование. Как пояснили представители Supermicro, фигурирующие в тайваньском деле серверные системы были изначально проданы авторизованному партнёру компании, который должен был следовать всем сопутствующим ограничениям. По мнению представителей компании, над усилением контроля за цепочками поставок должна работать вся отрасль, чтобы соответствующие меры были достаточно эффективными.