iPhone обвинили в падении рождаемости — они «сыграли значительную роль» в снижении незапланированных беременностей в США

Национальное бюро экономических исследований США провело статистический анализ, в ходе которого обнаружило сильную корреляцию между более низким уровнем рождаемости в некоторых регионах США и более высоким, чем в среднем, уровнем владения iPhone. Согласно исследованию, iPhone «сыграл значительную роль» в снижении числа незапланированных беременностей и стал одним из факторов, способствовавших исторически низкому уровню рождаемости.

С момента запуска iPhone в 2007 году и до 2011 года AT&T был единственным оператором, предлагавшим этот смартфон. Исследователи использовали этот факт «для выделения специфического канала продаж iPhone» и сравнили уровень рождаемости в районах с высокой клиентской базой AT&T с районами, где были сильнее конкуренты, такие как Verizon. Авторы исследования утверждают, что полученные данные подтверждают их вывод.

«…время, проводимое с друзьями лично, и сексуальная активность резко сократились наряду с ростом потребления порнографии, возможной замены секса с партнёром. Эти механизмы могут не ограничиваться молодёжью: мы наблюдаем аналогичные тенденции для более старших возрастных групп, и наши оценки влияния iPhone на рождаемость остаются отрицательными и статистически значимыми во всех возрастных группах до 40–44 лет, что подразумевает, что рождаемость в более старшем возрасте также была бы выше без iPhone», — гласит отчёт.

Они подчеркнули, что не считают iPhone единственной причиной снижения рождаемости после 2007 года, и не утверждают, что никакие политические рычаги не могут изменить эту траекторию. Но, тем не менее, по словам исследователей, «за период 2008–2011 годов […] наши оценки показывают, что внедрение современных смартфонов сыграло значительную роль в снижении рождаемости в США».