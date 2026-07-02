Capcom всё-таки перенесла Onimusha: Way of the Sword — амбициозный самурайский боевик выйдет на три недели раньше

Несмотря на уверенность в качестве проекта, Capcom всё-таки перенесла амбициозный приключенческий экшен Onimusha: Way of the Sword подальше от загруженной крупными игровыми релизами последней полной недели сентября.

Напомним, релиз Onimusha: Way of the Sword был запланирован на 25 сентября, однако страница предзаказа игры в канадском интернет-магазине PNP Games указывала на будущий перенос — в качестве даты выхода ретейлер привёл 4 сентября.

В интервью VGC продюсер Capcom Акихито Кадоваки (Akihito Kadowaki) признался, что был удивлён количеством релизов в конце сентября, но за игру не переживает. «Нам теперь нельзя отступать!» — заявил он в разговоре с Eurogamer.

Как стало известно, отступить Capcom всё же пришлось. Японский издатель и разработчик подтвердил, что переносит релиз Onimusha: Way of the Sword с 25 на 4 сентября: «Хотим, чтобы игра вышла скорее».

В связи с этим бонус за предзаказ Onimusha: Way of the Sword превратится в бонус за раннюю покупку, который будет доступен до 26 сентября 2026 года (2:59 МСК). Вышедшая демоверсия получит обновление, чтобы отразить это.

«Спасибо всем, кто играл в демоверсию и поделился тёплыми отзывами, поддержкой и впечатлениями. До выхода игры остаётся всего два месяца! Благодарим вас за неизменную поддержку Onimusha: Way of the Sword», — поделилась Capcom.

Onimusha: Way of the Sword создаётся для PC (недоступна в российских Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь эпичных боёв на мечах и потусторонних сил, вдохновлённое историей Японии фэнтези и полный перевод на русский.