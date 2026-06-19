Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Слухи: амбициозный самурайский боевик On...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного

Перегруженная крупными игровыми релизами последняя неделя сентября 2026 года, похоже, немного сбросила вес. По слухам, амбициозный приключенческий экшен Onimusha: Way of the Sword от Capcom не выйдет в срок.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Напомним, Onimusha: Way of the Sword была представлена на церемонии награждения The Game Awards 2024 и готовилась к релизу в 2026 году, а в рамках июньского выпуска State of Play получила точную дату — 25 сентября.

Как подметил блогер Cheap Ass Gamer, на сайте канадского интернет-магазина PNP Games, открывшего предзаказы Onimusha: Way of the Sword, в качестве даты выхода игры указано 4 сентября.

Источник изображения: PNP Games

Источник изображения: PNP Games

Приведённая на сайте PNP Games информация предполагает, что Onimusha: Way of the Sword выйдет на три недели раньше обещанного. У Capcom такой прецедент уже был, причём в этом году: релиз Pragmata перенесли с 24 на 17 апреля.

Стоит также отметить, что PNP Games уже был источником недостоверных данных о дате выхода предстоящей игры (тогда это была Elden Ring: Tarnished Edition для Switch 2), поэтому к сведениям от ретейлера следует относиться с осторожностью.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

В то же время перенос на начало сентября выглядит логично. Только 24 сентября выйдут Silent Hill: Townfall, Hot Wheels Infinite Rush и Control Resonant. Компанию им должна была составить Valor Mortis, но её отложили на 13 октября.

Onimusha: Way of the Sword создаётся для PC (недоступна в российском Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь эпичных боёв на мечах и потусторонних сил, вдохновлённое историей Японии фэнтези и полный перевод на русский.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Возраст не помеха: спустя семь лет с релиза Devil May Cry 5 установила рекорд по продажам за год
Спустя два года после релиза Capcom удалит микротранзакции из Dragon’s Dogma 2 и снизит цену игры
Самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword выйдет до GTA VI — инсайдер раскрыл дату релиза первой за 20 лет новой игры серии
Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании
Игроки Crimson Desert теперь могут заняться внешним обустройством дома — детали обновления 1.12.00
Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Revival — 19 минут геймплея и подробности ремейка культовой японской RPG
Теги: onimusha: way of the sword, capcom, приключенческий экшен
onimusha: way of the sword, capcom, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
MaxSun выпустила материнские платы Mini-ITX с разъёмами MCIO вместо привычных PCIe x16
Легендарная российская игра «Вангеры» спустя 28 лет получила поддержку 60 кадров/с и исправления древних багов 30 мин.
Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного 2 ч.
Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений 3 ч.
В последнем обновлении Windows 11 сломалась «Корзина» и запуск приложений Office 4 ч.
У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях 6 ч.
Alibaba Cloud делает ставку на развитие во Франции, а Европа желает получить больше контроля над ИИ-инфраструктурой 6 ч.
Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании 6 ч.
Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии 7 ч.
Игроки Crimson Desert теперь могут заняться внешним обустройством дома — детали обновления 1.12.00 7 ч.
Apple открыла iOS в Бразилии, но комиссии не отменила 7 ч.
«Не можем создать смартфон», — Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память 50 мин.
Сбербанк этой осенью представит человекоподобных роботов собственной разработки 3 ч.
Потребительский SATA SSD выдержал 15 000 полных перезаписей за 16 лет и продолжает работать 3 ч.
Cloud.ru начал строительство собственного ЦОД в Московской области 3 ч.
В Тасмании начали строить «чёрный ящик Земли» — сверхзащищённый бункер с климатическим архивом планеты 4 ч.
Выход SpaceX на биржу сделал миллиардерами членов совета директоров и сотрудников компании 4 ч.
Россияне закупились рекордным количеством складных смартфонов 4 ч.
В китайских подделках GeForce RTX 4090 начали использовать пластиковые GPU 5 ч.
Учёные создали прототип сверхэнергоэффективного транзистора на квантовом эффекте группового поведения электронов 5 ч.
Rackspace развернёт ИИ-оборудование AMD на 30 МВт в ЦОД по всему миру 5 ч.