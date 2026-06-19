Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного

Перегруженная крупными игровыми релизами последняя неделя сентября 2026 года, похоже, немного сбросила вес. По слухам, амбициозный приключенческий экшен Onimusha: Way of the Sword от Capcom не выйдет в срок.

Напомним, Onimusha: Way of the Sword была представлена на церемонии награждения The Game Awards 2024 и готовилась к релизу в 2026 году, а в рамках июньского выпуска State of Play получила точную дату — 25 сентября.

Как подметил блогер Cheap Ass Gamer, на сайте канадского интернет-магазина PNP Games, открывшего предзаказы Onimusha: Way of the Sword, в качестве даты выхода игры указано 4 сентября.

Приведённая на сайте PNP Games информация предполагает, что Onimusha: Way of the Sword выйдет на три недели раньше обещанного. У Capcom такой прецедент уже был, причём в этом году: релиз Pragmata перенесли с 24 на 17 апреля.

Стоит также отметить, что PNP Games уже был источником недостоверных данных о дате выхода предстоящей игры (тогда это была Elden Ring: Tarnished Edition для Switch 2), поэтому к сведениям от ретейлера следует относиться с осторожностью.

В то же время перенос на начало сентября выглядит логично. Только 24 сентября выйдут Silent Hill: Townfall, Hot Wheels Infinite Rush и Control Resonant. Компанию им должна была составить Valor Mortis, но её отложили на 13 октября.

Onimusha: Way of the Sword создаётся для PC (недоступна в российском Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь эпичных боёв на мечах и потусторонних сил, вдохновлённое историей Японии фэнтези и полный перевод на русский.