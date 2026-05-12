Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition

Несмотря на отсутствие официальных новостей, версия для Nintendo Switch 2 ролевого боевика с открытым миром Elden Ring от издателя Bandai Namco и разработчиков из FromSoftware, похоже, готовится к скорому релизу.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Напомним, выход Elden Ring: Tarnished Edition (именно так называется порт для Switch 2) ожидался до конца 2025 года, однако в целях дополнительной оптимизации производительности премьеру отложили на 2026-й.

Как подметил малоизвестный чилийский блогер Edu2407dito, дата выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 засветилась на сайте канадского интернет-магазина PNP Games.

Согласно утечке, Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 поступит в продажу 10 июля. Вскоре после обнаружения PNP Games заменил дату на заглушку (31 декабря 2026 года), однако интернет помнит всё.

Источник изображения: PNP Games

Источник изображения: PNP Games

Помимо Elden Ring, Tarnished Edition включает аддон Shadow of the Erdtree и новый контент (наборы брони, оружие, облики для Потока и классы персонажа). Обладателям игры на других платформах за него, похоже, придётся платить.

Судя по сообщениям с Game Developers Conference 2026, перенос пошёл Tarnished Edition на пользу: по сравнению с «катастрофой» времён Gamescom 2025 игра стала стабильнее и всё ещё приятно удивляет качеством изображения.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, удостоилась главной награды на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 30 млн копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine
«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls
«До мурашек»: датамайнер заворожил фанатов восстановленной сюжетной сценой из Elden Ring
Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа
Бывший продюсер Electronic Arts объяснил, почему вероятность выхода Dead Space 4 крайне мала
Больше не «007 кадров»: новая геймплейная демонстрация 007 First Light порадовала игроков производительностью
Теги: elden ring: tarnished edition, elden ring, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
elden ring: tarnished edition, elden ring, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
16-минутная демонстрация операционной системы Google Aluminium OS утекла в преддверии анонса 21 мин.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 44 мин.
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition 50 мин.
Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков 2 ч.
TikTok бросила вызов Booking: теперь можно бронировать путешествия и отели прямо из видео 2 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2 2 ч.
Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа 2 ч.
BitLocker взломали за 5 минут — даже на обновлённой Windows 11 2 ч.
Баг в обновлении добавил в Google Chrome 148 неудаляемую панель закладок 3 ч.
Samsung выпустила бету One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26 3 ч.
Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini 7 мин.
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220 2 ч.
FSP показала 2000-ваттный блок питания — хватит даже для систем с несколькими GPU и CPU 2 ч.
Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам 2 ч.
Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии 3 ч.
Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры 3 ч.
Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов 4 ч.
«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости 5 ч.
До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250 5 ч.
Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия 5 ч.