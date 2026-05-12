Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition

Несмотря на отсутствие официальных новостей, версия для Nintendo Switch 2 ролевого боевика с открытым миром Elden Ring от издателя Bandai Namco и разработчиков из FromSoftware, похоже, готовится к скорому релизу.

Напомним, выход Elden Ring: Tarnished Edition (именно так называется порт для Switch 2) ожидался до конца 2025 года, однако в целях дополнительной оптимизации производительности премьеру отложили на 2026-й.

Как подметил малоизвестный чилийский блогер Edu2407dito, дата выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 засветилась на сайте канадского интернет-магазина PNP Games.

Согласно утечке, Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 поступит в продажу 10 июля. Вскоре после обнаружения PNP Games заменил дату на заглушку (31 декабря 2026 года), однако интернет помнит всё.

Помимо Elden Ring, Tarnished Edition включает аддон Shadow of the Erdtree и новый контент (наборы брони, оружие, облики для Потока и классы персонажа). Обладателям игры на других платформах за него, похоже, придётся платить.

Судя по сообщениям с Game Developers Conference 2026, перенос пошёл Tarnished Edition на пользу: по сравнению с «катастрофой» времён Gamescom 2025 игра стала стабильнее и всё ещё приятно удивляет качеством изображения.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, удостоилась главной награды на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 30 млн копий.