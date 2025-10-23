FromSoftware отложила релиз Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2, чтобы оптимизировать игру

Тревожные репортажи с выставки Gamescom 2025 не прошли мимо издателя Bandai Namco и разработчиков из FromSoftware. Версия для Nintendo Switch 2 ролевого боевика с открытым миром Elden Ring задерживается.

Напомним, Elden Ring: Tarnished Edition — расширенное издание Elden Ring для Nintendo Switch 2 — было представлено на апрельской презентации Nintendo Direct и ожидалось до конца 2025 года.

Как сообщил официальный микроблог игры в X, Elden Ring: Tarnished Edition выйдет на Nintendo Switch 2 лишь в 2026 году. Разработчикам нужно дополнительное время для оптимизации производительности.

Ранее сообщалось, что доступная на выставке Gamescom 2025 в Германии демоверсия Elden Ring: Tarnished Edition для Switch 2 работала из рук вон плохо. Быстродействие игры в портативном режиме журналисты назвали «катастрофой».

Эксперт Digital Foundry Джон Линнеман (John Linneman) призывал Bandai Namco не выпускать игру в таком состоянии и надеялся, что к релизу порт будет исправлен. Теперь у разработчиков появилось больше времени для этого.

Помимо Elden Ring, Tarnished Edition включает аддон Shadow of the Erdtree и новый контент (наборы брони, оружие, облики для Потока и классы персонажа). Обладателям игры на других платформах за него, похоже, придётся платить.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, удостоилась главной награды на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 30 млн копий.