FromSoftware подтвердила дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 и платное дополнение для других платформ

Издательство Bandai Namco и разработчики из японской студии FromSoftware без лишних церемоний объявили дату выхода версии для Nintendo Switch 2 своего ролевого боевика с открытым миром Elden Ring.

Напомним, выход Elden Ring: Tarnished Edition (именно так называется порт для Switch 2) ожидался до конца 2025 года, однако в целях дополнительной оптимизации производительности премьеру отложили на 2026-й.

Как стало известно, Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 поступит в продажу 28 августа. В этот же день на целевых платформах Elden Ring появится платный DLC с дополнительным контентом из Tarnished Edition.

Помимо самой Elden Ring, в состав Tarnished Edition входит масштабное дополнение Shadow of the Erdtree и подборка нового контента, включая наборы брони, оружие, варианты внешности для призрачного скакуна Потока и классы персонажа.

В частности, речь идёт о новых умениях, видах оружия (вроде меча Лукатиэль из Dark Souls 2) и четырёх комплектах брони для героя, трёх альтернативных обликах для Потока, классах Knight of Ides и Heavy Knight.

Судя по сообщениям с Game Developers Conference 2026, перенос пошёл Tarnished Edition на пользу: по сравнению с «катастрофой» времён Gamescom 2025 игра стала стабильнее и всё ещё приятно удивляет качеством изображения.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, удостоилась главной награды на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 30 млн копий.