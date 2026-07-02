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Apple замахнулась на выпуск 10 млн складных iPhone Ultra в текущем году

Компанию Apple сложно будет назвать первопроходцем в сегменте складных смартфонов с гибким дисплеем, но на свой осенний дебют в этой сфере она возлагает большие надежды. Как выяснило издание Nikkei Asian Review, до конца текущего года Apple рассчитывает выпустить до 10 млн складных iPhone. Это больше, чем планировалось всего несколько месяцев назад.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По данным источника, изначально Apple планировала выпустить до конца года от 7 до 8 млн складных iPhone, но теперь уведомила поставщиков компонентов о готовности увеличить этот объём до 10 млн штук. Всего в текущем полугодии Apple собирается поставить на рынок 80 млн смартфонов различных моделей, включая новые iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной смартфон марки. Всего же по итогам года будет выпущено более 220 млн iPhone, включая модели существующих и прошлых поколений. В ситуации, когда многим конкурентам не хватает микросхем памяти для производства смартфонов, это довольно амбициозные цели. Китайские Xiaomi, Oppo и Vivo, например, в каждом случае сократили свои производственные планы на текущий год до менее чем 100 млн смартфонов.

Новых моделей iPhone компания Apple в текущем полугодии собирается выпустить до 85 млн штук, часть компонентов для них будет подходить от семейства iPhone 17. Напомним, что базовая модель iPhone 17 выйдет только в первой половине 2027 года. Возможно, к тому времени дефицит памяти как-то ослабнет, а пока Apple выгоднее начинать продвижение нового семейства с более дорогих моделей. Тем более, что спрос на семейство iPhone 17 пока достаточно высок, и увеличение активной части его рыночного цикла тоже пойдёт на пользу Apple. Помимо базовой версии iPhone 18, в следующем полугодии выйдет новая версия сверхтонкого iPhone Air. Могут весной быть обновлены и модели iPhone, считающиеся самыми доступными среди продукции марки.

Такой приличный ассортимент новинок в сегменте смартфонов будет способствовать укреплению позиций Apple на мировом рынке, особенно в условиях дефицита памяти, который по конкурентам предположительно ударит сильнее. Проблемы с конструкцией шарнира для первого складного iPhone поставщики Apple уже устранили, но массовое производство таких устройств всё равно будет развёрнуто ближе к концу текущего года, а не сразу после анонса. По количеству поставленных смартфонов в прошлом году Apple удалось обойти Samsung, но удастся ли ей сохранить эту позицию в текущем году, будет во многом зависеть от доступности микросхем памяти.

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Теги: apple, apple iphone, складные смартфоны, слухи
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