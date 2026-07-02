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Apple попросит суд приостановить разбирательство с Epic Games до решения Верховного суда США

Apple и Epic Games договорились обратиться в суд с ходатайством о переносе сроков в затянувшемся споре компаний по поводу App Store — производитель iPhone просит приостановить разбирательство до вынесения решения Верховного суда США по апелляции.

Верховный суд США согласился рассмотреть часть апелляции Apple в её судебном споре с Epic Games. Компания просила рассмотреть два вопроса. Первый касается того, можно ли привлечь Apple к ответственности за неуважение к суду, потому что она взимает комиссии за покупки, совершенные при переходе по ссылкам на внешние ресурсы, несмотря на то, что первоначальный судебный запрет прямо не распространялся на эти сборы. Второй связан с тем, может ли судебный запрет применяться в широком смысле ко всем разработчикам, а не только к Epic Games. Верховный суд согласился рассмотреть только первый вопрос.

Параллельно окружной суд готовился пересмотреть нормы, регулирующие размер комиссии, если таковая предусмотрена, которую Apple может взимать за покупки, совершенные при переходе по ссылкам на внешние ресурсы. Ранее Apple обращалась в Верховный суд с ходатайством о приостановке действия решения суда апелляционной инстанции до рассмотрения дела, что помешало бы продолжению процедуры возвращения дела в нижестоящий суд — ходатайство отклонили. В результате дело рассматривается в Верховном суде, и одновременно запущена его процедура возвращения в окружной суд.

Согласно графику окружного суда, Apple должна до 6 июля представить предложение с пояснениями, как она планирует решение, связанное со схемой комиссионных сборов; и до 16 июля у неё есть время предоставить связанные с этим неконфиденциальные документы. В течение 60 дней с момента наступления более позднего из этих сроков ответ должна представить сторона Epic Games — а затем ещё через 30 дней будет ожидаться ответ от Apple.

Во избежание коллизий Apple и Epic Games совместно обратились в окружной суд с просьбой отложить сроки возвращения дела в нижестоящую инстанцию. Apple сообщила суду о намерении ходатайствовать о приостановлении разбирательства до вынесения решения Верховным судом, и компании предложили небольшую отсрочку, пока будет подготовлен и рассмотрен этот вопрос. Согласно предложенному сторонами графику, Apple подаст ходатайство о приостановлении разбирательства до 6 июля, Epic Games подаст ответ до 10 июля, а Apple подаст свой ответ до 13 июля. Чтобы проект постановления вступил в силу, его должна подписать судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers), а пока в силе остаются установленные ранее сроки.

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Теги: apple, epic games, судебное разбирательство
apple, epic games, судебное разбирательство
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