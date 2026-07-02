Мошенники уже начали захватывать чужие имена пользователей в WhatsApp

Администрация мессенджера WhatsApp открыла возможность резервировать имена пользователей, которые впоследствии будут использоваться как альтернативный способ перехода к контактам без необходимости раскрывать номера телефонов. В Индии уже начались злоупотребления.

Индия является крупнейшим рынком WhatsApp — в стране мессенджером пользуются более 500 млн человек. После открытия возможности резервировать имена пользователя на платформе неизвестные лица заняли варианты, которые могут ассоциироваться с артистами, представителями власти, бизнеса и государственных ведомств, что открывает простор для мошеннических действий. И даже основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) пожаловался, что используемый им в соцсети X ник уже занят в WhatsApp.

В Meta✴ (владеет WhatsApp) заявили ресурсу TechCrunch, что имена пользователя для публичных деятелей, государственных учреждений и их «некоторые вариации» изначально зарезервированы, чтобы использовать их мог только законный владелец, но не уточнили, как именно принимается решение о том, какие именно ники резервируются. Инцидент уже дошёл до индийских властей: Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) признало, что система имён пользователя в WhatsApp способна «существенно увеличить число случаев онлайн-мошенничества, фишинга, мошенничества с цифровыми арестами и атак с использованием поддельных имён», позволяя мошенникам связываться с пользователям, не раскрывая своих номеров телефонов.

Ведомство потребовало, чтобы администрация WhatsApp пояснила, почему не следует предпринимать никаких мер в соответствии с действующим законодательством, и попросило компанию не внедрять функцию до завершения консультаций. Индийские правозащитники, однако, заявили, что претензии министерства не имеют чёткой правовой основы, и исполнительная власть пытается вмешаться в разработку продуктов. А меры следует принимать в отношении непосредственно преступников, применяя к ним нормы уголовного права. Ранее аналогичную угрозу индийские власти усмотрели в системе ников Telegram.

В Meta✴ напомнили, что пользователи могут связывать учётные записи в Facebook✴, Instagram✴ и WhatsApp, используя один ник на всех трёх платформах. Эта опция призвана помочь предприятиям и организациям поддерживать единую идентичность на платформах Meta✴ и снизить вероятность появления мошеннических схем. «Мы не торопимся и прислушиваемся к отзывам, чтобы, когда в этом году начнётся развёртывание, мы сделали всё правильно», — успокоили общественность в компании.