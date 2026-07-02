ЕС может запретить детям пользоваться социальными сетями уже в сентябре

Вполне возможно, что ЕС объявит о запрете доступа к социальным сетям для детей в сентябре. Как ожидается, об этом сообщит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своём ежегодном обращении о состоянии ЕС, с которым выступит в Страсбурге 16 сентября, пишет ресурс Euractiv.

На данный момент неясно, какой минимальный возраст будет предложен Еврокомиссией. Представитель ЕС, предупредил, что экспертная группа, консультирующая Еврокомиссию, ещё не опубликовала свои рекомендации. Ожидается, что эта группа, сформированная для изучения способов защиты детей в интернете, представит свой отчёт 13 июля. До тех пор «политическое направление и точные дальнейшие шаги предсказать невозможно», говорит чиновник.

В самой Еврокомиссии сообщили на прошлой неделе, что по-прежнему рассматриваются различные варианты ограничения доступа детей к социальным сетям, подчеркнув, что вопрос пока остаётся открытым.

Также нет чёткого понимания того, как введённые ограничения будут обеспечиваться на практике. Национальные правительства предлагают различные варианты, от обязательного согласия родителей до прямых ограничений, подкреплённых технологией проверки возраста.

Введение запрета в ЕС на доступ детей к соцсетям не вызывает сомнений, поскольку правительства стран блока уже вводят собственные ограничения. В частности, Франция, Испания, Германия, Дания и Греция приняли национальные меры по этому поводу.

Правительство Великобритании также объявило в прошлом месяце о планах ввести запрет на использование крупных социальных сетей подростками младше 16 лет, который, как ожидается, вступит в силу весной 2027 года.