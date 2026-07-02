SK hynix и Samsung объявили о многомиллиардных инвестициях в строительство фабрик памяти в Корее

SK hynix объявила о намерении инвестировать 100 трлн вон (более $64 млрд) в строительство новых заводов по производству чипов. Samsung, её конкурент на рынке памяти, намеревается вложить в строительство своих предприятий в Южной Корее 140 трлн вон ($90 млрд).

На мероприятии, организованном президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном (Lee Jae Myung), руководство компаний SK hynix и Samsung объявило о крупных инвестициях в строительство своих предприятий на территории страны. Гендиректор SK hynix Квак Но Чжун (Kwak Noh-jung) заявил, что компания потратит 80 трлн вон ($51,66 млрд) на строительство нового завода по производству памяти NAND к 2029 году, и ещё 20 трлн вон ($12,92) к концу 2027 года уйдут на строительство завода по упаковке чипов в городе Чхонджу. На мероприятии господин Квак выразил уверенность, что спрос на чипы со стороны отрасли искусственного интеллекта останется высоким. «Хотя спрос на NAND растёт и, как ожидается, продолжит рост и в будущем, предложение NAND ограничено», — заверил он. Строительство нового завода M17 в Чхонджу стартует в следующем году.

Samsung также намерена расширять производственные мощности за пределами Сеула и инвестирует 140 трлн вон ($90 млрд) в производство дисплейных панелей, батарей, чипов и материалов для чипов в провинции Чхунчхон. Предприятия Samsung Display за 67 трлн вон ($43,27 млрд) в Асане и Чхонане, ещё 56 трлн вон ($36,16 млрд) Samsung Electronics потратит на заводы по упаковке высокоскоростных чипов памяти в Оньяне и Чхонане. К 2040 году Samsung SDI вложит 9 трлн вон ($5,81 млрд) в исследования, разработку и производство батарей нового поколения в Чхонане. И к 2040 году Samsung Electro-Mechanics вложит 8 трлн вон ($5,17 млрд) в производство передовых материалов для упаковки чипов для серверов и поддержку местных талантов в Седжоне.