Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SK hynix и Samsung объявили о многомилли...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SK hynix и Samsung объявили о многомиллиардных инвестициях в строительство фабрик памяти в Корее

SK hynix объявила о намерении инвестировать 100 трлн вон (более $64 млрд) в строительство новых заводов по производству чипов. Samsung, её конкурент на рынке памяти, намеревается вложить в строительство своих предприятий в Южной Корее 140 трлн вон ($90 млрд).

Источник изображения: skhynix.com

Источник изображения: skhynix.com

На мероприятии, организованном президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном (Lee Jae Myung), руководство компаний SK hynix и Samsung объявило о крупных инвестициях в строительство своих предприятий на территории страны. Гендиректор SK hynix Квак Но Чжун (Kwak Noh-jung) заявил, что компания потратит 80 трлн вон ($51,66 млрд) на строительство нового завода по производству памяти NAND к 2029 году, и ещё 20 трлн вон ($12,92) к концу 2027 года уйдут на строительство завода по упаковке чипов в городе Чхонджу. На мероприятии господин Квак выразил уверенность, что спрос на чипы со стороны отрасли искусственного интеллекта останется высоким. «Хотя спрос на NAND растёт и, как ожидается, продолжит рост и в будущем, предложение NAND ограничено», — заверил он. Строительство нового завода M17 в Чхонджу стартует в следующем году.

Samsung также намерена расширять производственные мощности за пределами Сеула и инвестирует 140 трлн вон ($90 млрд) в производство дисплейных панелей, батарей, чипов и материалов для чипов в провинции Чхунчхон. Предприятия Samsung Display за 67 трлн вон ($43,27 млрд) в Асане и Чхонане, ещё 56 трлн вон ($36,16 млрд) Samsung Electronics потратит на заводы по упаковке высокоскоростных чипов памяти в Оньяне и Чхонане. К 2040 году Samsung SDI вложит 9 трлн вон ($5,81 млрд) в исследования, разработку и производство батарей нового поколения в Чхонане. И к 2040 году Samsung Electro-Mechanics вложит 8 трлн вон ($5,17 млрд) в производство передовых материалов для упаковки чипов для серверов и поддержку местных талантов в Седжоне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Планы южнокорейских производителей памяти по расширению мощностей вызвали рост курса акций поставщиков оборудования
Южная Корея инвестирует почти $3 трлн в полупроводники и ИИ
Samsung и SK hynix потратят более $590 млрд на фабрики по выпуску памяти
Amazon готова создать собственные чипы для телевизоров, планшетов и других гаджетов
Apple замахнулась на выпуск 10 млн складных iPhone Ultra в текущем году
Ant Group разогнала инвестиции в китайских человекоподобных роботов
Теги: samsung, sk hynix, инвестиции
samsung, sk hynix, инвестиции
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек 8 мин.
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 16 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 59 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 4 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 19 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 22 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 28 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.