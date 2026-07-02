Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Платформер Министерство юстиции Бразилии рассекрети...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo

С выхода завоевавшей любовь фанатов метроидвании Metroid Dread от испанской студии MercurySteam прошло уже без малого пять лет, и на горизонте наконец замаячило продолжение легендарной серии Nintendo.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Как подметили на форуме ResetEra, государственный сайт Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии случайно рассекретил существование неанонсированной Metroid — Metroid Ravenous.

Запись о Metroid Ravenous приводится в опубликованном накануне июльском издании Официального бюллетеня Союза, а именно — в секции генерального координатора политики классификации контента.

Источник изображения: сайт Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии

Источник изображения: сайт Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии

Согласно информации из бюллетеня, Metroid Ravenous в Бразилии рекомендуется для ознакомления лицам старше 12 лет. В качестве года производства указан текущий, а в качестве дистрибьютора — Nintendo of America.

Судя по вспомогательным данным на сайте регулятора, Nintendo прислала властям Бразилии более 40 минут контента Metroid Ravenous для оценки. Вскоре после публикации информация об игре пропала с портала.

Вышедшая в декабре 2025 года Metroid Prime 4: Beyond была ответвлением от основной серии (источник изображения: Nintendo)

Вышедшая в декабре 2025 года Metroid Prime 4: Beyond была ответвлением от основной серии (источник изображения: Nintendo)

Предполагается, что речь идёт о новой двухмерной Metroid от MercurySteam. Студия в 2023 году подтвердила разработку двух игр — одной из них оказался фэнтезийный боевик Blades of Fire, а вторая до сих пор не вышла из тени.

Тем временем владелец и главный редактор портала Video Games Chronicle Энди Робинсон (Andy Robinson) со ссылкой на своих информаторов сообщил, что Metroid Ravenous — не последняя игра серии на горизонте.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Не терпится ждать это семь лет»: амбициозный мод Silksoul для Hollow Knight: Silksong впечатлил фанатов первым трейлером
Назад в будущее и обратно: анонсирована метроидвания Tempus Vitae с путешествиями во времени
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night
Новый биом, корабли и ветер: первое крупное обновление для Windrose получило подробности и геймплейный тизер
Разработчики «Смуты» анонсировали приключенческий боевик «Земский собор: Решающий выбор» о переломном моменте в истории России
Capcom всё-таки перенесла Onimusha: Way of the Sword — амбициозный самурайский боевик выйдет на три недели раньше
Теги: metroid ravenous, nintendo, экшен-платформер, метроидвания
metroid ravenous, nintendo, экшен-платформер, метроидвания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Студия создателя Deus Ex и System Shock перестанет делать игры — после провала Thick as Thieves в OtherSide осталось меньше десяти человек 8 мин.
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 16 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 59 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 4 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 19 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 22 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 28 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.