Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo

С выхода завоевавшей любовь фанатов метроидвании Metroid Dread от испанской студии MercurySteam прошло уже без малого пять лет, и на горизонте наконец замаячило продолжение легендарной серии Nintendo.

Как подметили на форуме ResetEra, государственный сайт Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии случайно рассекретил существование неанонсированной Metroid — Metroid Ravenous.

Запись о Metroid Ravenous приводится в опубликованном накануне июльском издании Официального бюллетеня Союза, а именно — в секции генерального координатора политики классификации контента.

Согласно информации из бюллетеня, Metroid Ravenous в Бразилии рекомендуется для ознакомления лицам старше 12 лет. В качестве года производства указан текущий, а в качестве дистрибьютора — Nintendo of America.

Судя по вспомогательным данным на сайте регулятора, Nintendo прислала властям Бразилии более 40 минут контента Metroid Ravenous для оценки. Вскоре после публикации информация об игре пропала с портала.

Предполагается, что речь идёт о новой двухмерной Metroid от MercurySteam. Студия в 2023 году подтвердила разработку двух игр — одной из них оказался фэнтезийный боевик Blades of Fire, а вторая до сих пор не вышла из тени.

Тем временем владелец и главный редактор портала Video Games Chronicle Энди Робинсон (Andy Robinson) со ссылкой на своих информаторов сообщил, что Metroid Ravenous — не последняя игра серии на горизонте.