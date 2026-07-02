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ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме

Мошенники, которые только в США за минувший год причинили гражданам ущерб на сумму $68 млрд, стали чаще использовать схемы с клонированием голоса и технологии дипфейков. Таковы результаты опроса, проведённого Gallup-Stop Scams Alliance среди 5173 взрослых респондентов.

Источник изображения: Lindsey LaMont / unsplash.com

Источник изображения: Lindsey LaMont / unsplash.com

Около 12 % мошеннических схем в 2025 году в США были связаны с ИИ или дипфейками, показал опрос, и есть основания полагать, что эта доля занижает реальность: жертвы и следователи часто не могут идентифицировать синтетический контент даже постфактум. К сентябрю 2025 года количество жалоб, связанных с дипфейками, увеличилось более чем вдвое год к году, гласят данные ФБР. По итогам 2027 года связанные с ИИ мошеннические схемы могут принести американцам убытков на сумму $40 млрд, говорится в прогнозе Deloitte; в 2023 году этот показатель был $12,3 млрд.

ИИ помог мошенническим схемам стать более убедительными — на смену фишинговым письмам пришли быстрые и масштабируемые механизмы, которые непросто обнаружить в момент совершения преступления. В схемах с клонированием голоса используются имитации голосов банковских служащих и родственников жертв; в видео с дипфейками создаются ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях; а генерируемый ИИ текст не содержит опечаток и грамматических ошибок, которые прежде были системой раннего предупреждения.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Основным вектором остаются мошеннические сайты — с ними сталкиваются 40 % жертв. На этих ресурсах практикуются мошенничество с предоплатой, подложные инвестиции, которые часто подкрепляются рекламными роликами с дипфейками знаменитостей. Эксперты уже говорят об «индустриализованном канале мошенничества». Потери от мошеннических схем в среде пожилых людей в 2024 году выросли на 43 % и достигли $4,89 млрд; почти 90 % пожилых людей выражают обеспокоенность по поводу схем с использованием ИИ. Злоумышленники пользуются их зависимостью от телефонной связи и низкой осведомлённостью о новых технологиях. Это не значит, что пожилые люди менее умные — они просто реже сталкивались с клонированным голосом и не знают, насколько убедительно он может звучать.

В качестве тревожных сигналов, указывающих на мошеннические схемы, эксперты и представители ведомств приводят:

  • срочные требования о переводах с сохранением тайны;
  • звонки или видео с монотонным голосом и несинхронной артикуляцией губ;
  • незнакомые сайты, запрашивающие финансовую или личную информацию;
  • сценарии типа «родственник в беде», которые невозможно проверить самостоятельно;
  • любые другие сообщения с искусственными ограничениями по времени.

Прежде чем предпринимать действия, рекомендуется проверить информацию через отдельный, надёжный канал; ещё один вариант — придумать пароль, который будут знать только члены семьи. Следует ограничить распространение личной информации о себе в интернете — она может использоваться для клонирования голоса и дипфейков лица. При подозрении на утечку информации следует немедленно заблокировать карту и отслеживать транзакции. Параллельно с развитием мошеннических схем с использованием ИИ совершенствуются и средства защиты от них, но это бесконечная гонка вооружений.

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Теги: мошенничество, дипфейки, ии
мошенничество, дипфейки, ии
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