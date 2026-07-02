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Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчики из шведской Iron Gate Studio ответили на самые частые вопросы фанатов о релизной версии своего скандинавского симулятора выживания Valheim.

Источник изображения: Coffee Stain Publishing

Источник изображений: Coffee Stain Publishing

Как стало известно, на выходе из раннего доступа Valheim подорожает на 50 % — с $20 (1099 рублей в российском сегменте Steam) до $30. Изменение призвано отразить переход игры к полноценному релизу.

Помимо уже подтверждённого кроссплея и финального биома (Дальний Север), в версии 1.0 обещают достижения (задним числом трофеи не выпадут), оптимизации производительности и перенос сохранений между Xbox и Microsoft Store.

Чего в релизной версии Valheim ждать не стоит, так это официальной поддержки модов или интеграции мастерской Steam, увеличения максимального количества игроков на сервере (всё ещё десять) и обновлений океанического биома.

Под вопросом и пострелизные контентные обновления — исправлять баги и улучшать геймплей Valheim команда точно продолжит, а о более значимых нововведениях говорить пока рано.

Valheim дебютировала 2 февраля 2021 года в раннем доступе Steam. С тех пор игра заслужила более 454 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 94 %) и продалась в количестве свыше 10 млн копий за 15 месяцев.

Релизная версия Valheim выйдет 9 сентября 2026 года на PC (549 рублей на летней распродаже Steam, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

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Теги: valheim, iron gate studio, coffee stain publishing, симулятор выживания
valheim, iron gate studio, coffee stain publishing, симулятор выживания
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