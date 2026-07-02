Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор

Getty Images приняла решение расторгнуть соглашение о слиянии с конкурентом, сообщила Wall Street Journal, — сделка оценивалась в $3,7 млрд. Отмена соглашения между двумя гигантскими фотобанками означает, что для заключения сделки одобрения одних только США недостаточно.

Getty Images и Shutterstock объявили о слиянии ещё в январе 2025 года — они стремились построить гигантский фотобанк, способный выстоять в конкурентной борьбе с искусственным интеллектом. Новая компания должна была получить название Getty Images Holdings Inc., а её гендиректор Крейг Питерс (Craig Peters) охарактеризовал её как «трансформационную».

В этом году минюст США дал «безоговорочное антимонопольное разрешение» на сделку; но в мае Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании объявило, что не одобрит слияние, если Shutterstock не продаст свой глобальный редакционный бизнес, в который входят фотоагентства, специализирующиеся на снимках знаменитостей и новостях. Своё решение регулятор объяснил тем, что «потеря конкуренции между двумя компаниями сократит британским СМИ выбор и может привести к повышению цен».

Получив это требование, совет директоров Getty Images решил «не осуществлять процесс продажи редакционного бизнеса Shutterstock <..> и расторгнуть соглашение о слиянии», гласит заявление, поданное компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. И если до 7 июля не произойдут «существенные изменения в вышеупомянутых обстоятельствах», то сделка сорвалась. Обе компании заключили соглашение с ChatGPT, позволяющие их изображениям с водяными знаками отображаться в результатах поиска ChatGPT. Крупные СМИ до сих пор в значительной степени избегают иллюстраций, созданных с помощью ИИ.