«Яндекс» ведёт разработку новых устройств с искусственным интеллектом — компания подала в Роспатент заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, которые могут указывать на эту инициативу. Пока в ассортименте компании числятся только наушники «Яндекс Дропс» с поддержкой ИИ-помощника «Алиса AI».

Российский интернет-гигант подал заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс Пин», «Яндекс Хронум» и «Яндекс Мемо» в Роспатент, обратил внимание РБК. Вероятно, под этими названиями скрываются устройства с функциями искусственного интеллекта, предположили в издании. «Регистрация товарных знаков „Яндекс Пин“, „Яндекс Мемо“ и „Яндекс Хронум“ — часть процесса разработки будущих продуктов. Регистрация названий — это стандартная практика защиты интеллектуальной собственности, и не все названия находят применение в будущем», — пояснил представитель компании.

Название «Яндекс Пин», возможно, указывает на устройство, которое крепится на одежду по аналогии с Humane AI Pin — этот гаджет в 2023 году представили бывшие сотрудники Apple, но коммерческого успеха оно не имело, и активы стартапа выкупила HP. Наименование «Яндекс Хронум», возможно, восходит к греческому «χρονος» — «время»; можно сделать вывод, что речь идёт о часах.

В июне компания выпустила в продажу полностью беспроводные наушники «Яндекс Дропс», которые позволяют напрямую обращаться к ИИ-помощнику «Алиса AI»: задавать нейросети вопросы и пользоваться новой функцией «Моя память», позволяющей при помощи ИИ систематизировать голосовые заметки пользователя. Наушники стали первым ИИ-устройством от «Яндекса».