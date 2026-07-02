Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе

Google проиграла многолетнюю тяжбу, в которой пыталась снять с себя рекордный антимонопольный штраф, выписанный европейскими чиновниками за злоупотребление доминирующим положением в экосистеме Android. Решение суда усилит борьбу Европы с крупными технологическим компаниями.

За последние 15 лет Еврокомиссия неоднократно штрафовала Google на миллиарды евро за нарушения антимонопольного законодательства, но дела затягивались в судах, потому что поисковый гигант подавал апелляции. Штраф за злоупотребления в экосистеме Android был наложен в 2018 году; годом ранее Еврокомиссия оштрафовала компанию на €2,42 млрд за использование своего сервиса по сравнению цен для получения несправедливого преимущества перед более мелкими конкурентами — по этому делу Google проиграла апелляцию в 2021 году.

Еврокомиссия выписала Google штраф на €4,34 млрд за соглашения, которые вынуждали производителей смартфонов предустанавливать на них «Google Поиск», браузер Chrome и магазин приложений Google «Play Маркет», что препятствовало использованию конкурирующих систем. В 2022 году компании удалось снизить сумму штрафа до €4,1 млрд, но полностью отбиться от штрафных санкций не удалось и теперь.

«Поданная Google и её материнской компанией Alphabet апелляция на решение Европейского суда общей юрисдикции отклонена, что подтверждает наложенный штраф за злоупотребление „Google Поиском“ доминирующим положением в контексте операционной системы Android», — заявили в Суде Европейского союза, выступающем высшей инстанцией.

Представитель Google заявил, что в решении не учитывались инвестиции компании в открытость, совместимость и бесплатное распространение Android. «В любом случае, мы адаптировали наши соглашения в соответствии с первоначальным решением от 2018 года и по-прежнему сосредоточены на постоянных инновациях и открытости для наших пользователей, партнёров и разработчиков», — отметили в компании. За последние десять лет ЕС оштрафовал Google на сумму около €11 млрд. Рекордный антимонопольный штраф составляет менее 3 % от годовой прибыли Alphabet, но поражение компании в суде может подтолкнуть других регуляторов и компании к тому, чтобы потребовать от Google компенсацию ущерба.

Накануне шведский суд обязал Google выплатить около $1,5 млрд в качестве компенсации сервисов по сравнению цен PriceRunner. Поискового гиганта могут ждать ещё несколько штрафов за то, что он, как считается, предоставляет преимущество собственным сервисам и продуктам в результатах поиска, а также за политику магазина приложений. Эти нарушения подпадают под действие «Закона о цифровых рынках», направленного на ограничение власти крупных технологических компаний.