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У Tesla внезапно подскочили продажи электромобилей во втором квартале

Компания Tesla поставила более 480 тыс. электромобилей во втором квартале этого года, что на 120 тыс. автомобилей больше показателя за предыдущий трёхмесячный период. Это указывает на то, что производитель по-прежнему способен привлекать новых покупателей, несмотря на спад на рынке США.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

По данным Tesla, во втором квартале было произведено 451 758 электромобилей, из которых 442 936 единиц пришлось на седаны Model 3 и кроссоверы Model Y. На рынок компания поставила 467 762 экземпляра Model 3 и Model Y, а оставшиеся 12 364 автомобиля пришлись на «другие модели», включая Cybertruck, седаны Model S и кроссоверы Model X. Второй квартал стал для компании лучшим по показателям поставок, благодаря чему Tesla существенно превзошла прогнозы аналитиков с Уолл-стрит.

Это лучший квартальный показатель продаж Tesla с третьего квартала 2025 года, когда производитель сумел реализовать по всему миру чуть менее 500 тыс. электромобилей. Несмотря на это, компании предстоит ещё много работы, чтобы остановить наблюдающийся в течение последних двух лет тренд на снижение совокупных продаж. Однако результаты второго квартала указывают на то, что Tesla находит способы противостоять этой тенденции, в том числе за счёт географической экспансии и высокого спроса на более доступные Model 3, а также Model Y и Cybertruck.

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Теги: tesla, электромобили, продажи
tesla, электромобили, продажи
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