Американские правозащитники объявили соцсеть X серьёзной угрозой для конфиденциальности американцев

Американские правозащитники предупредили Федеральную торговую комиссию (FTC) США о необходимости и в дальнейшем осуществлять надзор за соцсетью X Илона Маска (Elon Musk) и призвали ведомство отклонить попытку платформы избавиться от проверок механизмов обработки данных.

Ещё до покупки платформы, тогда ещё называвшейся Twitter, Илоном Маском FTC обнаружила, что из-за ошибки в коде соцсеть неправомерно передавала контактную информацию пользователей для таргетирования рекламы, хотя она предоставлялась только для двухфакторной авторизации. В соответствии с распоряжением ведомства, X до сих пор подвергается дорогостоящим независимым проверкам, и FTC имеет право требовать документы для обеспечения соблюдения законов о конфиденциальности данных без принятия дополнительных юридических мер.

В X считают, что распоряжение влечёт обременительные издержки, и его необходимо отменить, потому что компания провела ребрендинг, а также потому, что она несёт аналогичные обязательства в соответствии с европейским «общим регламентом по защите данных» (GDPR).

Правозащитники, напротив, уверены, что с приходом Маска и переименованием платформы в X ситуация лишь ухудшилась, а значит, мониторинг следует ужесточить. Одной из причин для опасений стала интеграция в соцсеть помощника с искусственным интеллектом Grok, который ранее был замечен в генерации изображений жестокого обращения с детьми и изображений интимного характера с участием реальных людей, полученных без их согласия. Маск также использовал для обучения ИИ публичные посты X, не заручившись явным разрешением их авторов.

В дискуссию вмешалась даже компания Cambridge Analytica, которая была замешана в скандале с соцсетью Facebook✴, когда данные пользователей использовались в рекламных и политических целях. Сейчас, по версии экспертов Cambridge Analytica, соцсеть X аналогичным образом в массовом порядке создаёт поведенческие профили пользователей, изменив лишь цель — обучение ИИ. При этом 73 % пользователей X не знали, что их твиты использовались для обучения Grok. TikTok и Instagram✴ делают то же, но X этого даже не скрывает.