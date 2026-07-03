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Возвращение к DDR4 идёт полным ходом: Intel возобновила производство процессоров Raptor Lake

Спрос на процессоры сейчас вышел на рекордно высокий уровень — сегмент ПК поглощает все доступные единицы. Поэтому Intel приняла решение возобновить производство чипов Core 13- и 14-го поколений, которые будут поставляться OEM-производителям и любителям самостоятельно собирать ПК в материковом Китае.

Примечательно, что на соответствующих платформах процессоры семейств Raptor Lake и Raptor Lake Refresh могут работать как с памятью DDR4, так и DDR5 — в условиях дефицита чипов DRAM это отличный способ задействовать имеющиеся мощности DDR4 и предложить китайским любителям игр зарекомендовавшую себя платформу с процессорным разъёмом LGA-1700.

Процессоры Intel Core 13-го поколения, семейства Raptor Lake, дебютировали в конце 2022 года, предложив до 24 ядер и до 32 потоков на сокете LGA 1700. Это поколение оставалось актуальным год, пока не вышли обновлённые Core 14-го поколения, Raptor Lake Refresh, на том же сокете, с тем же количеством ядер, но повысились частота интерконнекта, частота кольцевой шины и тактовые частоты процессоров — базовая и пиковая. Флагманский Intel Core i9-13900KS демонстрировал пиковую частоту до 6,0 ГГц, а Core i9-14900KS — уже 6,2 ГГц.

Intel также планирует увеличить поставки процессоров 10- и 12-го поколений, но увеличение производства в основном коснётся 13- и 14-го поколений. Сегмент ПК вынужденно возвращается к памяти DDR4, и многие из устаревших платформ переживают второе рождение.

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Теги: intel, процессор, китай
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