США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии

На днях Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о намерении разрешить полёты гражданских сверхзвуковых самолётов над территорией страны. Запрет на такие полёты действует с 1973 года из-за слишком громкого шума, который создавали сверхзвуковые лайнеры. Новые правила FAA разрабатываются по инициативе администрации Дональда Трампа, соответствующий указ был подписан 6 июня 2025 года.

Согласно предложению FAA, сверхзвуковому самолёту будет разрешено летать над территорией США, если создаваемое во время его сверхзвукового полёта избыточное звуковое давление на уровне земли не будет превышать 0,11 фунта на квадратный фут (5,3 Па). Сейчас действующие правила запрещают гражданским самолётам летать быстрее скорости звука над США без специального разрешения, однако новый проект переводит регулирование с простого ограничения скорости в плоскость количественной оценки звукового воздействия. Пока это лишь предложение. Новые правила вступят в силу примерно через год, если пройдут все стадии утверждения.

Предложенная FAA оценка опирается на результаты первых испытаний прототипа сверхзвукового лайнера Boom Supersonic XB-1. Компания добралась до сверхзвуковых полётов прототипа около полутора лет назад. Однако с тех пор фокус её внимания переключился на поставки в ЦОД переделанных авиационных турбин, работающих в качестве генераторов электроэнергии, и новости о преодолении сверхзвукового барьера исчезли из информационного пространства.

Несколько иную оценку шумности сверхзвуковых полётов предложило NASA. Агентство в рамках программы Quesst испытывает сверхзвуковой самолёт X-59, который благодаря своей конструкции отражает ударную волну вверх, а не в сторону земли. 12 июня 2026 года X-59 впервые вышел на проектный режим для будущих полётов над населёнными пунктами, достигнув скорости 1,4 Маха на высоте более 16 000 м, что открыло ему дорогу к испытаниям с пролётами над городами.

Агентство считает, что избыточное звуковое давление не может служить надёжным критерием для оценки шумности сверхзвуковых полётов. Вместо этого предлагается использовать показатель воспринимаемого уровня громкости в децибелах (Perceived Level decibels, PLdB). Кроме того, NASA проведёт серию испытательных сверхзвуковых полётов над рядом небольших городов США, чтобы собрать субъективные отзывы местных жителей. Возможно, это заставит FAA внести поправки в перечень условий, разрешающих сверхзвуковым гражданским самолётам летать над американскими городами. Впрочем, таких самолётов пока нет, и появятся они явно не скоро. Но это уже другая история.