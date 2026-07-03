Сегодня 03 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Самым популярным смартфоном в российской...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Самым популярным смартфоном в российской рознице в этом году стал iPhone 17

Самым популярным смартфоном в России по итогам первой половины 2026 года оказался базовый iPhone 17 с накопителем на 256 Гбайт — он вырвался в лидеры в денежном выражении и в количестве проданных единиц, сообщили аналитики «М.видео».

Смартфоны Apple оккупировали всю пятёрку лидеров в рейтинге наиболее популярных в России смартфонов: вторым стал iPhone 17 Pro с 256 Гбайт памяти, третьим — iPhone 15 со 128 Гбайт памяти, замыкают пятёрку iPhone 17 Pro Max (256 Гбайт) и iPhone 17 Pro Max (512 Гбайт). В первом полугодии россияне купили 12 млн смартфонов на 260 млрд руб. — средняя стоимость устройства составила 21 957 руб. Эти показатели соответствуют падению продаж на 7,8 % в количественном и на 5,9 % — в денежном выражении; средняя цена выросла на 2 %. Российского покупателя интересуют модели с высокой производительностью, большим объёмом памяти и интеллектуальными функциями, утверждают в «М.видео».

Среди брендов по количеству проданных в стране устройств лидирует Redmi — принадлежащая Xiaomi марка обошла Samsung, Realme, Tecno и Honor. Такая расстановка сил указывает, что при выборе россияне всё-таки ориентируются на сбалансированные характеристики, широкий модельный ряд и оптимальное соотношение возможностей и цены устройства.

Лидером продаж в денежном выражении является Apple, за которой следуют Samsung, Redmi, Honor и Realme. Первое место у американского производителя свидетельствует о высоком спросе на продукцию премиального класса; Samsung и Redmi удаётся сохранить сильные позиции за счёт присутствия в разных ценовых категориях, говорят аналитики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России подскочили продажи портативных медиаплееров
10K-гейминг: «М.Видео» будет продавать GTA VI в России по цене заметно выше официальной
«М.Видео» раскрыла самые продаваемые футбольные игры FIFA и EA Sports FC в России за 15 лет
2 июля начали принимать работы для участия в фотоконкурсе «Снято на Camon» компании Tecno
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор
Теги: россия, смартфон, продажи
россия, смартфон, продажи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы совершили прорыв в опреснении морской воды — её обещают сделать дешевле бутилированной
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
США разрешат сверхзвуковым авиалайнерам летать над городами, но при одном условии
Google начала тестировать новую reCAPTCHA — пользователей просят показать руки в камеру, и не обязательно свои
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 4 мин.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 25 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 млн копий за пять с половиной лет после релиза 32 мин.
Epic Games Store выдал планы Square Enix на сюжетные дополнения к Final Fantasy VII Revelation 34 мин.
Зафиксирована первая в истории полностью автономная атака ИИ- вымогателя 2 ч.
Nothing выпустила последнее обновление для Phone (1) и прекратила поддержку 2 ч.
Европа может запретить лутбоксы для несовершеннолетних и ужесточить возрастные рейтинги игр 3 ч.
Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников 3 ч.
Европейский политик, расследовавший использование шпионского ПО Pegasus, сам стал его жертвой 4 ч.
Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude 4 ч.
iFixit создаст единый стандарт ремонтопригодности электроники в США 13 мин.
Xiaomi похвасталась, что продала 500 млн смартфонов Redmi Note — новый Redmi Note 17 уже на подходе 23 мин.
Представлена четвёрка кнопочных телефонов Nokia с платным ИИ-помощником 2 ч.
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем 2 ч.
AWS пытается удержать свою облачную корону, наращивая мощности ЦОД 3 ч.
Meta отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД 3 ч.
Казахстанская «Долина ЦОД» привлекла Amazon и G42 3 ч.
Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus 3 ч.
Япония решила взять реванш на мировом рынке роботов с помощью ИИ 4 ч.
Intel больше не спотыкается о 18A — техпроцесс вышел на стабильное производство 30 000 пластин в месяц 4 ч.