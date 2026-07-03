Самым популярным смартфоном в российской рознице в этом году стал iPhone 17

Самым популярным смартфоном в России по итогам первой половины 2026 года оказался базовый iPhone 17 с накопителем на 256 Гбайт — он вырвался в лидеры в денежном выражении и в количестве проданных единиц, сообщили аналитики «М.видео».

Смартфоны Apple оккупировали всю пятёрку лидеров в рейтинге наиболее популярных в России смартфонов: вторым стал iPhone 17 Pro с 256 Гбайт памяти, третьим — iPhone 15 со 128 Гбайт памяти, замыкают пятёрку iPhone 17 Pro Max (256 Гбайт) и iPhone 17 Pro Max (512 Гбайт). В первом полугодии россияне купили 12 млн смартфонов на 260 млрд руб. — средняя стоимость устройства составила 21 957 руб. Эти показатели соответствуют падению продаж на 7,8 % в количественном и на 5,9 % — в денежном выражении; средняя цена выросла на 2 %. Российского покупателя интересуют модели с высокой производительностью, большим объёмом памяти и интеллектуальными функциями, утверждают в «М.видео».

Среди брендов по количеству проданных в стране устройств лидирует Redmi — принадлежащая Xiaomi марка обошла Samsung, Realme, Tecno и Honor. Такая расстановка сил указывает, что при выборе россияне всё-таки ориентируются на сбалансированные характеристики, широкий модельный ряд и оптимальное соотношение возможностей и цены устройства.

Лидером продаж в денежном выражении является Apple, за которой следуют Samsung, Redmi, Honor и Realme. Первое место у американского производителя свидетельствует о высоком спросе на продукцию премиального класса; Samsung и Redmi удаётся сохранить сильные позиции за счёт присутствия в разных ценовых категориях, говорят аналитики.