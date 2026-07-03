Российские двигатели в последний раз доставили на орбиту пакет спутников Amazon Leo на ракете Atlas V

2 июля с площадки SLC-41 на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V компании United Launch Alliance с 29 спутниками Amazon Leo для низкоорбитальной интернет-сети. Пуск состоялся в 00:30 по восточному времени США, или в 07:30 по московскому времени. Для РН Atlas V это была последняя миссия в самой мощной конфигурации и фактически последний рейс со спутниками: шесть оставшихся Atlas V зарезервированы под корабли Boeing CST-100 Starliner.

Примерно через 70 минут ULA подтвердила успешное отделение всех аппаратов. Для ракеты Atlas V это стало самым серьёзным испытанием с коммерческой полезной нагрузкой в её истории: суммарная масса 29 спутников оценивалась примерно в 18 тонн, что соответствовало рекордному уровню для этой ракеты. Носитель использовал пять твёрдотопливных ускорителей и разгонный блок Centaur с одним кислородно-водородным двигателем. Первая ступень ракеты была оснащена российским кислородно-керосиновым двигателем РД-180.

Шесть оставшихся российских двигателей хранятся для миссий Boeing CST-100 Starliner, но поскольку с этим кораблём всё плохо, нельзя исключать, что Amazon сможет получить их для дополнительных доставок спутников на орбиту, ведь её собственную ракету New Glenn буквально разорвало на кусочки во время подготовки к запуску 28 мая.

Аппараты Amazon Leo были выведены на низкую орбиту высотой около 465 км, после чего управление перешло к центру операций Amazon в Редмонде, штат Вашингтон. Далее спутники должны самостоятельно подняться на рабочую высоту около 630 км, пройти проверку систем и войти в состав сети. По данным Amazon, миссия LA-08 стала 14-м запуском программы и довела число развёрнутых спутников до 396. Именно РН Atlas V обеспечила ранний этап развертывания, доставив 224 аппарата за восемь операционных миссий с заявленной 100-процентной успешностью. Более того, вчерашний запуск позволил компании утверждать, что спутниковая сеть Amazon Leo фактически готова предоставлять услуги наравне с конкурирующей Starlink.

Для Amazon этот запуск важен не только как завершение кампании Leo Atlas, но и как переход к более крупным носителям. Компания заявляет, что следующие миссии ULA должны перейти на тяжёлую Vulcan, которая сможет брать больше спутников за один рейс. Параллельно для пополнения группировки будут использоваться ракеты Ariane 6 и Falcon 9 и, после восстановления разрушенной площадки, ракеты New Glenn.