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До встречи в августе: Starship зажёг все шесть двигателей при подготовке к 13-му тестовому полёту

На полигоне Starbase в Техасе компания SpaceX провела статические огневые испытания верхней ступени комплекса Starship — Ship 40, который готовят к 13-му испытательному полёту сверхтяжёлой многоразовой ракеты-носителя Starship/Super Heavy. Это второе и полномасштабное испытание ракетных двигателей верхней ступени, которое длилось около 60 секунд.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Примерно неделю назад эта ступень уже проходила огневой тест двигателей, в ходе которого работала всего одна силовая установка и всего 15 секунд. Корабль оснащён тремя атмосферными двигателями и тремя двигателями для вакуума, которые в полном объёме вчера были испытаны впервые. Подобные испытания важны для уверенности, что когда корабль полетит в космос и вернётся для мягкой посадки, критических сбоев в силовых установках не произойдёт.

Предстоящий тестовый полёт за номером 13 должен стать вторым пуском конфигурации РН Starship V3. Эта версия выше прежней: полный комплекс Starship/Super Heavy достигает примерно 124 м при диаметре 9 м. Ускоритель Super Heavy несёт 33 двигателя Raptor V3, а сама верхняя ступень — шесть. SpaceX позиционирует Starship как полностью многоразовую систему для вывода тяжёлых грузов на низкую околоземную орбиту, развёртывания Starlink и будущих лунных миссий NASA Artemis.

Предыдущий 12-й полёт Starship 22 мая 2026 года был первым для версии V3 и в целом подтвердил работу новой верхней ступени, но ускоритель Super Heavy не смог штатно выполнить мягкое приводнение, из-за чего FAA потребовала расследование инцидента. Поэтому следующий запуск зависит не только от технической готовности Ship 40 и будущего прожига ускорителя с 33 двигателями, но и от завершения процедур регулятора. При благоприятном ходе подготовки испытания могут возобновиться уже в августе.

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Теги: spacex, starship, огневые испытания
spacex, starship, огневые испытания
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