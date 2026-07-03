Anthropic закрыла лазейки, позволявшие китайским компаниям использовать Claude

Компания Anthropic усилила меры по пресечению несанкционированного доступа к своим ИИ-моделям Claude со стороны китайских компаний, начав закрывать схемы, позволявшие обходить действующие ограничения на использование сервиса в Китае.

По данным Financial Times, отдельные китайские компании получали доступ к Claude через зарубежные дочерние структуры и облачные платформы. В частности, сотрудники Ant Financial использовали корпоративные аккаунты, подключаясь через внутреннюю сеть компании, связанную с её подразделением в Сингапуре, тогда как инженеры ByteDance оформляли персональные подписки с последующей компенсацией расходов работодателем и подключались к сервису через VPN.

Подобные способы доступа не нарушают законодательство США или Китая, однако противоречат пользовательскому соглашению Anthropic, запрещающему использование ИИ-моделей компаниями из Китая или принадлежащими им зарубежными организациями. В отличие от ряда других американских разработчиков искусственного интеллекта, компания требует дополнительной проверки пользователей и не принимает платежи от китайских банков.

Anthropic также начала противодействовать так называемым «транзитным» сервисам, пересылающим запросы пользователей к чат-боту из материкового Китая через зарегистрированные за рубежом учётные записи Claude. Среди используемых схем также упоминается доступ к Claude через облачную инфраструктуру Microsoft Azure, предоставляемую зарубежным подразделениям китайских компаний.

В Anthropic заявили, что постоянно совершенствуют системы обнаружения методов обхода ограничений и блокируют нарушающие правила учётные записи совместно с партнёрами. «Мы категорически запрещаем доступ к Claude или содействие доступу к нему в регионах, где он не поддерживается, включая Китай», — говорится в заявлении. Представители компаний Ant и ByteDance не ответили на запросы Financial Times о комментариях.