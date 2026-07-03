Intel подтвердила и объяснила подорожание процессоров Core Ultra 200S Plus

Компания Intel подтвердила подорожание некоторых моделей своих настольных процессоров серии Core Ultra 200S Plus. Изменения коснулись моделей Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, выпущенных весной этого года.

Изменение диапазона рекомендованных цен на указанные процессоры ранее было обнаружено в базе данных Intel Ark. Рекомендованный диапазон цен на модель Core Ultra 7 270K Plus теперь составляет $339–349, а для Core Ultra 5 250K Plus — $219–229.

Портал Hardwareluxx получил комментарий от пресс-службы немецкого офиса Intel, которая подтвердила данные изменения цен. В компании объяснили, что новые цены отражают текущие рыночные условия, включая более высокие затраты в цепочке поставок и высокий спрос на процессоры Core Ultra 200S Plus.

«Недавние изменения цен отражают текущую динамику рынка, включая рост затрат в цепочке поставок и высокий спрос на наши процессоры Intel Core Ultra 200S Plus. Эти изменения соответствуют недавнему повышению цен на другие семейства продуктов Intel, обусловленному аналогичными факторами», — заявили в пресс-центре Intel изданию Hardwareluxx.

Intel представила обновлённые процессоры Arrow Lake Refresh в марте этого года. Рекомендованная цена модели Core Ultra 7 270K Plus на момент анонса составляла $299, а модели Core Ultra 5 250K Plus — $199. Изменения диапазона рекомендованных цен повышают стоимость на $40–$50 для модели Core Ultra 7 и на $20–$30 для модели Core Ultra 5. Как сообщалось ранее, ретейлеры ещё не успели отразить это изменение цен.

Core Ultra 7 270K Plus — это 24-ядерный процессор (8 P-ядер и 16 E-ядер), а Core Ultra 5 250K Plus предлагает 18 ядер (6 P-ядер и 12 E-ядер). Оба чипа предназначены для платформы Intel LGA1851 и поддерживают память DDR5-7200.