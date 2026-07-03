Вопреки опасениям: внедрившие ИИ компании стали активнее нанимать сотрудников

Считается, что искусственный интеллект угрожает рынку труда, но проведённое среди 21 000 американских компаний исследование показало, что когда предприятие инвестирует в ИИ, оно создаёт новые рабочие места, хотя и не сразу.

Компании, которые вложили значительные финансовые средства в ИИ, создают рабочие места быстрее, чем те, что внедряют ИИ в меньшей степени, выяснили специализирующаяся на финансах в сфере ИИ Ramp и занимающаяся управлением персоналом Revelio Labs. Но этот эффект сказывается только в течение периода от 6 до 12 месяцев. Можно было бы предположить, что это время, необходимое для оценки ресурсов для исправления ошибок, но, согласно исследованию, эта задержка отражает срок, необходимый для распространения передовых технологий в организациях. «Во внедряющих ИИ компаниях численность персонала в течение двух лет увеличивается на 10,2 %, но этот рост полностью обусловлен компаниями с высокой интенсивностью внедрения. В компаниях с низкой интенсивностью внедрения статистически значимых изменений не наблюдается», — говорится в докладе Ramp.

Под «высокой интенсивностью внедрения» понимается средний расход на ИИ на одного сотрудника в размере около $33,67 в месяц в первые три месяца внедрения и с последующим ростом — низкой интенсивности соответствуют расходы в $2,78 на одного сотрудника. При этом численность персонала начального уровня увеличивается ещё быстрее — на 12 % за два года. Возможно, они отбирают людей с новыми навыками, предполагают эксперты, — тех, кто умеет использовать ИИ и делает это эффективно. В первую очередь такими навыками могут обладать студенты или недавние выпускники. И это идёт вразрез с мнением, что из-за ИИ, способного выполнять задачи работников начального уровня, молодые специалисты оказываются на обочине рынка труда: сейчас более востребованы работники с опытом, но набраться этого опыта из-за ИИ стало негде.