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Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic

После того, как американская Anthropic обвинила китайскую Alibaba в дистилляции, то есть фактически краже данных своих моделей искусственного интеллекта, последняя решила запретить сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code, потому что он содержит средства идентификации связанных с Китаем пользователей.

Источник изображения: alibabagroup.com

Источник изображения: alibabagroup.com

Между двумя компаниями назревает конфликт, который является своего рода отражением непростых отношений Китая и США. Claude Code — основанный на ИИ помощник по программированию, созданный Anthropic для разработчиков ПО. Он стал популярен по всему миру, в том числе в Китае, несмотря на то, что Anthropic заблокировала доступ к сервису для пользователей и организаций из этой страны. Руководство Alibaba предписало сотрудникам пользоваться собственной платформой Qoder.

В июне Anthropic заявила, что подверглась крупномасштабной атаке со стороны Alibaba, направленной на дистилляцию, то есть обучение менее способной модели на ответах более мощной. Этот метод, уверен американский разработчик, помогает Китаю освоить возможности передовых американских систем, в том числе Mythos Preview. Ранее в Anthropic также признались, что Claude Code содержал механизмы проверки пользовательской среды, в включая данные о часовом поясе и используемом прокси-сервере, а к отправляемым на серверы Anthropic запросам добавлялись особые метки.

Учитывая недружественное отношение американских разработчиков ИИ, китайские компании используют разработанные в их собственной стране модели, в том числе DeepSeek, Alibaba Qwen, Moonshot и Zhipu. Всё чаще их выбирают и американские клиенты, что вызывает обеспокоенность у местных экспертов.

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Теги: anthropic, claude code, alibaba
anthropic, claude code, alibaba
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