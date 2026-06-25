Anthropic обвинила Alibaba в крупнейшей дистилляции Claude для обучения своих ИИ-моделей

Американский разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic обвинил китайского технологического гиганта Alibaba в незаконном использовании возможностей модели Claude. Этот инцидент, подчеркнули в Anthropic, стал крупнейшей известной атакой подобного рода на компанию, передаёт Reuters со ссылкой на письмо разработчика.

Действия Alibaba характеризуются как попытка «дистилляции» — обучения менее способной модели ИИ на ответах более способной. Атака производилась в период с 22 апреля по 5 июня и включала более 28,8 млн единиц обмена сообщениями с Claude, которое осуществляли почти 25 000 подставных учётных записей. При помощи дистилляции, говорят в Anthropic, Китай пытается ускорить освоение передовых возможностей Mythos. Кампанию провели операторы, предположительно связанные с Alibaba и её ИИ-отделом Qwen.

Свои соображения Anthropic изложила в письме, которое направила американским сенаторам. Компания выразила поддержку усилиям правительства страны в борьбе с кибератаками, включая партнёрство с частными компаниями, которые специализируются на искусственном интеллекте. В феврале Anthropic выдвинула аналогичные обвинения китайским DeepSeek (150 000 единиц обмена сообщениями), Moonshot AI (3,4 млн) и MiniMax (13 млн). Эти атаки, заявил разработчик, становятся всё более «интенсивными и изощрёнными», требуя соответствующих ответных мер.

Ранее Пентагон добавил Alibaba в список компаний, связанных с китайской армией, а DeepSeek удалось избежать этой участи, потому что ведомство пытается избежать эскалации напряжённости в отношениях с Пекином. И через два дня после отправки Anthropic письма компания была вынуждена закрыть доступ к своим передовым моделям Mythos и Fable.