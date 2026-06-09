В чёрный список Пентагона попали китайские компании BYD, Nio, Baidu и Alibaba

На этой неделе обновился список компаний, которые американские власти подозревают в связях с китайскими военными, к их числу были отнесены не только Alibaba и Baidu, но и автопроизводители BYD и Nio, а также производитель человекоподобных роботов Unitree. В нём по-прежнему присутствуют производители памяти CXMT и YMTC.

Напомним, что в феврале оба китайских производителя памяти из новой редакции «чёрного списка» в США на короткое время пропали, но регуляторы признали это изменение результатом ошибки, пообещав вернуть в список CXMT и YMTC. Теперь появилась возможность убедиться, что всё именно так и произошло. Даже после июньской корректировки перечня указанные китайские компании из него не исчезли.

Робототехнический сектор китайской экономики в этом списке представляет не только Unitree, но и RoboSense Technology. Если учесть, что в начале месяца о своих намерениях углубить сотрудничество с Unitree объявила американская Nvidia, появление первой из компаний в данном перечне ставит под сомнение перспективы подобного сотрудничества.

Alibaba уже выразила свой протест по поводу включения в американский «чёрный список», отрицая любую свою причастность к сотрудничеству с китайским оборонным сектором. Добиваться справедливости компания готова в суде, и новейшая история знает примеры успеха в этой сфере. В мае 2021 года Xiaomi удалось через суд добиться своего исключения из перечня компаний, подозреваемых властями США в связях с правительственными структурами КНР. Компания Baidu тоже назвала своё попадание в указанный список безосновательным и выразила готовность отстаивать свои интересы всеми доступными способами.

В новой редакции списка не оказалось китайских компаний China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и CNOOC ‌International Trading, но в нём появилась дочерняя China BlueChemical Limited. Иногда китайские компании исчезают из «чёрного списка» Пентагона в связи со сменой наименования, либо в результате прекращения работы на рынке США. Попадание в список не подразумевает наложения санкций как таковых, но исключает возможность работы с Пентагоном в качестве поставщика. Автопроизводитель Nio заявил, что его попадание в этот перечень никак не скажется на бизнесе. Поставки китайских электромобилей в США нецелесообразны из-за высоких пошлин и транспортных расходов, а в своём развитии китайские автопроизводители всё больше полагаются на чипы собственной разработки, поэтому даже запрет на сотрудничество с американскими поставщиками компонентов не особо навредит бизнесу Nio.