Разработчики Ghostrunner с удовольствием бы занялись Ghostrunner 3, но есть нюанс

Вместо потенциальной Ghostrunner 3 разработчики из польской студии One More Level взялись за ролевой экшен от первого лица Valor Mortis, однако надежда на триквел культового киберпанкового слешера всё-таки есть.

Руководитель One More Level Шимон Брыла (Szymon Bryła) в интервью Insider Gaming ответил на вопрос насчёт перспектив однажды увидеть Ghostrunner 3 или какую-либо другую игру по мотивам франшизы.

Судя по всему, Брыла не исключает ни того, ни другого: «Это было бы круто. У нас наверняка даже бы нашлось несколько идей для достойного завершения трилогии или ответвления».

Энтузиазм Брылы, однако, не гарантирует фанатам выпуск Ghostrunner 3 или ответвления от основной франшизы. Решение насчёт развития серии будет принимать не One More Level.

«Хотя мы как One More Level являемся создателями бренда [Ghostrunner], финальное решение за 505 Games, которой принадлежат права на эту интеллектуальную собственность», — прояснил Брыла.

Ghostrunner 2 вышла в октябре 2023 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила «очень положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 81 %) и за месяц отбила затраты на разработку.

Тем временем Valor Mortis готовится к релизу 13 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают смесь BioShock и Dark Souls, альтернативную Европу XIX века, элементы хоррора и сверхъестественного, а также перевод на русский.