Корейское отделение Netflix проговорилось о дате выхода Cyberpunk: Edgerunners 2

Не успел стриминговый гигант Netflix подтвердить сроки выхода аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2 от Studio Trigger и CD Projekt Red, как случайно раскрыл точную дату премьеры горячо ожидаемого шоу.

Напомним, Netflix в преддверии публикации второго официального тизер-трейлера Cyberpunk: Edgerunners 2 сообщила, что продолжение «Киберпанк: Бегущие по краю» увидит свет ближайшей осенью.

Как подметил пользователь inininni с форума Reddit, в комментариях под упомянутым тизер-трейлером на YouTube-канале корейского отделения Netflix засветилась точная дата выхода Cyberpunk: Edgerunners 2.

«Смотрите Cyberpunk: Edgerunners 2 в Netflix [уже] 20 октября», — гласил закреплённый комментарий от самого корейского подразделения Netflix до того, как точную дату не изменили на «осенью».

События сиквела посвящены новым героям: бывшей легенде наёмников Уику Кингсли, мстительному кочевнику Ди, юному киноману Роману Караксу и одержимой хромом Талии Янг из банды «Мальстрём».

Все четверо борются за своё место под солнцем в Найт-Сити. Подробности сюжета не раскрываются. Авторы обещают за десять серий рассказать совершенно новую историю о мечтах, мести, семье, одержимости и стремлении выжить в жестоком мире.

Несмотря на статус продолжения Cyberpunk: Edgerunners, возвращения полюбившихся персонажей в Edgerunners 2 ждать не стоит: «Новые герои. Новая история. И только Найт-Сити не меняется».