Сегодня 29 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Netflix подтвердила, когда выйдет Cyberp...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Netflix подтвердила, когда выйдет Cyberpunk: Edgerunners 2 — новый трейлер на подходе

В преддверии нового тизер-трейлера стриминговый гигант Netflix подтвердил сроки выхода горячо ожидаемого продолжения аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю») по мотивам Cyberpunk 2077.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Напомним, Cyberpunk: Edgerunners 2 (именно так называется сиквел) представили прошлым летом на фестивале Anime Expo 2025 вместе с первым тизером. Сообщалось, что шоу «выйдет, когда будет готово».

Как стало известно, этот момент настанет осенью 2026 года. Сроки премьеры были раскрыты вместе с ключевой иллюстрацией (см. изображение ниже) и главными героями продолжения.

Новую команду составляют наёмник-ветеран Уик Кингсли, мстительный нетраннер Ди из клана «Змеиный народ», юный киноман и документалист Роман Каракс, а также выходец из корпоратов и член банды «Мальстрём» Талия Янг.

Обещают возвращение в мир киберпанка, где выживают только безжалостные, а один неверный шаг может привести к гибели, самостоятельную историю о самых тёмных уголках Найт-Сити и суровый, брутальный взгляд на мир будущего.

Cyberpunk: Edgerunners 2 создаётся японской студией Trigger в сотрудничестве с CD Projekt Red. Как и первый сезон, второй выйдет в сервисе Netflix и будет включать 10 серий. Новый тизер-трейлер шоу представят сегодня, 29 июня, в 18:30 по Москве.

Вслед за этим на фестивале Anime Expo 2026 пройдёт полноценная презентация Cyberpunk: Edgerunners 2 с участием специальных гостей и создателей сериала. Трансляция стартует 4 июля в 5:30 по Москве.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли
Утечка: кадры со съёмок экранизации Elden Ring поразили фанатов достоверностью
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров»
Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами тем странам, которые будут облагать цифровые услуги американских компаний налогами
Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы
Мультиплеер Bloodborne на ПК станет реальностью — разработчики эмулятора shadPS4 готовят ответ PlayStation Network
Теги: cyberpunk: edgerunners 2, cd projekt red, netflix, экранизация
cyberpunk: edgerunners 2, cd projekt red, netflix, экранизация
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вся квота «провального» электромобиля Ferrari Luce для китайского рынка была распределена по заказам, цена оказалась ниже европейской
Китайский стартап готовится запустить в серию лазерный уничтожитель комаров с ИИ
Китайские x86-процессоры Hygon C86-5G получили 128 ядер с поддержкой 512 потоков
Глава Sony Interactive Entertainment намекнул на будущую портативную PlayStation
Netflix подтвердила, когда выйдет Cyberpunk: Edgerunners 2 — новый трейлер на подходе
Платформа HPE Supercomputing Programming Software упростит работу с мультивендорными системами ИИ и HPC 12 ч.
Google ограничила доступ Meta к ИИ-моделям Gemini из-за высокой нагрузки на инфраструктуру 18 ч.
Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами тем странам, которые будут облагать цифровые услуги американских компаний налогами 28-06 08:20
Ограничения на доступ к ИИ-модели Anthropic Fable 5 будут сняты на следующей неделе 28-06 07:03
Новая статья: The Adventures of Elliot: The Millenium Tales — возвращение старой школы. Рецензия 28-06 00:04
Gemini научился находить приложения в «Play Маркете» по команде в чате 27-06 16:52
Армия из 45 000 пользователей Reddit успешно убедила ИИ-поисковики, что Трамп и Вэнс скончались от бешенства 27-06 13:47
Еврокомиссия взяла на карандаш AWS и Microsoft Azure 27-06 13:17
Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы 27-06 10:05
Путин подписал закон о создании базы IMEI всех смартфонов россиян 27-06 09:07
ЦОД по всему миру всё чаще становятся мишенью для исков экоактивистов 11 мин.
CBRE: мировой спрос на ЦОД по-прежнему превышает предложение, влияя на стоимость аренды и строительства 2 ч.
Honda займётся выпуском батарей для серверных систем стационарного хранения электроэнергии в США 3 ч.
К 2028 году Apple обновит Mac Studio, оснастив систему процессором M7 Ultra 6 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Acer Predator X27U W1: смена вектора 9 ч.
Новая статья: Дарвин, Гёдель и ИИ 10 ч.
Intel Panther Lake и три порта 2.5GbE: AAEON выпустила индустриальный одноплатный компьютер EPIC-PTH9 19 ч.
Apple и SpaceX получат возможность протестировать технологию Intel 14A этой осенью 28-06 07:48
Акции компаний технологического сектора в минувшую пятницу снижались в цене по всему миру, но Apple шла против течения 28-06 06:14
Старая память на новый лад: ASIC Meta Vistara поможет установить DDR4 из б/у серверов в современные системы 27-06 23:27