Netflix подтвердила, когда выйдет Cyberpunk: Edgerunners 2 — новый трейлер на подходе

В преддверии нового тизер-трейлера стриминговый гигант Netflix подтвердил сроки выхода горячо ожидаемого продолжения аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners («Киберпанк: Бегущие по краю») по мотивам Cyberpunk 2077.

Напомним, Cyberpunk: Edgerunners 2 (именно так называется сиквел) представили прошлым летом на фестивале Anime Expo 2025 вместе с первым тизером. Сообщалось, что шоу «выйдет, когда будет готово».

Как стало известно, этот момент настанет осенью 2026 года. Сроки премьеры были раскрыты вместе с ключевой иллюстрацией (см. изображение ниже) и главными героями продолжения.

Новую команду составляют наёмник-ветеран Уик Кингсли, мстительный нетраннер Ди из клана «Змеиный народ», юный киноман и документалист Роман Каракс, а также выходец из корпоратов и член банды «Мальстрём» Талия Янг.

Обещают возвращение в мир киберпанка, где выживают только безжалостные, а один неверный шаг может привести к гибели, самостоятельную историю о самых тёмных уголках Найт-Сити и суровый, брутальный взгляд на мир будущего.

Cyberpunk: Edgerunners 2 создаётся японской студией Trigger в сотрудничестве с CD Projekt Red. Как и первый сезон, второй выйдет в сервисе Netflix и будет включать 10 серий. Новый тизер-трейлер шоу представят сегодня, 29 июня, в 18:30 по Москве.

Вслед за этим на фестивале Anime Expo 2026 пройдёт полноценная презентация Cyberpunk: Edgerunners 2 с участием специальных гостей и создателей сериала. Трансляция стартует 4 июля в 5:30 по Москве.