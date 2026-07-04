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Meta✴ использует DDR4 в серверных системах, изначально её не поддерживающих

Бум ИИ предсказуемо сосредоточил спрос на более дорогой и современной DDR5, а память поколения DDR4 была менее востребована до определённого момента. Сохранить её выпуск в условиях миграции конкурентов на DDR5 смогли тайваньские производители, и DDR4 всё ещё востребована на фоне повального дефицита. Meta научилась использовать DDR4 в серверных системах, не предназначенных для этого изначально.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как поясняет TechSpot, представители Meta на этой неделе поделились техническими подробностями комбинации, которая позволяет компании извлекать из выводимых из эксплуатации серверов модули памяти DDR4 и давать им вторую жизнь в системах с изначальной поддержкой только DDR5. Специалистами Meta был разработан специализированный контроллер Vistara с поддержкой CXL 2.0, который позволяет устанавливать DDR4 в системы на основе новейших процессоров AMD Epyc поколения Turin, изначально поддерживающих только DDR5.

Источник изображения: TechSpot

Источник изображения: TechSpot

Подобные системы Meta окрестила MemServer, каждая из них поддерживает до 1 Тбайт оперативной памяти, распределяемой в виде 768 Гбайт DDR5-6400, имеющих прямое подключение к центральным процессорам, и 256 Гбайт DDR4-2400, которые подключаются опосредованно через интерфейс CXL и контроллер Vistara. Программное обеспечение считает данный узел NUMA обособленным и лишённым прямой связи с процессором, отдавая приоритет полноценной DDR5, но одновременно позволяя размещать в DDR4 менее востребованные на регулярной основе данные. Компании также пришлось модифицировать стандартный драйвер CXL для Linux, вскоре он будет добавлен в репозиторий. Каждый чип Vistara использует архитектуру RISC-V и поддерживает два независимых 72-разрядных канала DDR4-3200 общим объёмом до 256 Гбайт. В составе одного MemServer используется два чипа Vistara.

Южнокорейская компания Panmnesia также разработала решение с поддержкой CXL, которое позволяет комбинировать в одной серверной системе память типов DDR5 и DDR4. Она занимается разработкой контроллера, который сочетает поддержку PCIe 7.0 и CXL 4.0.

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Теги: me, ddr4, ddr5, cxl, risc-v
me, ddr4, ddr5, cxl, risc-v
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