В Meta✴ уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ

Meta✴ добилась значительного прогресса в гонке моделей искусственного интеллекта — её новая система под кодовым именем Watermelon («Арбуз») почти догнала флагманскую OpenAI GPT-5.5. Об этом объявил глава ИИ-подразделения компании Александр Ван (Alexandr Wang), сообщает Business Insider со ссылкой на два источника. На каких тестах он основывает своё утверждение, выяснить не удалось.

«Сейчас в процессе обучения находится Watermelon, наша следующая модель после Avocado. Watermelon потребляет на порядок больше вычислительных ресурсов, чем Avocado», — отметил он. Кодовое имя Avocado носит представленная Meta✴ в апреле ИИ-модель Muse Spark. В минувший четверг Ван написал в соцсети X, что скоро выйдет обновление текущей модели Muse Spark, в котором значительно улучшатся возможности написания кода и управления ИИ-агентами, что поможет сократить отставание от лидеров отрасли. На вопрос о том, когда у Meta✴ появится модель, способная по навыкам в написании код сравниться с Anthropic Claude Opus, Ван ответил, что это случится «довольно скоро», и людям понравится, что «готовит» компания.

Перед Meta✴ стоит цель сократить отставание от OpenAI, Google и Anthropic. Компания вложила колоссальные средства в кадровый ресурс, оборудование и центры обработки данных, но ей всё ещё приходится убеждать разработчиков и клиентов, что её модели могут быть передовыми в отрасли. Если слова Вана соответствуют действительности, усилия компании начинают приносить плоды, даже несмотря на то, что гонка ИИ сохраняет высокие темпы. OpenAI выпустила GPT 5.5 в апреле, а в конце июня анонсировала более мощную GPT 5.6, но пока не открыла к ней широкий доступ по просьбе американских властей. Meta✴ выпустила первую модель новой серии Muse Spark в апреле — она показала достойные результаты в бенчмарках, но не смогла сравняться и тем более превзойти разработки OpenAI или Anthropic.

Глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) отчаянно стремится, чтобы компания вырвалась вперёд в гонке ИИ. В минувшем году он поставил Вана руководить этим проектом, а отдел ИИ переименовал в Meta✴ Superintelligence Labs. Сейчас Ван руководит группой крупнейших отраслевых экспертов — чтобы их переменить, компания обещала им девятизначные гонорары. У Meta✴ растут расходы на инфраструктуру: первоначально она планировала потратить в этом году от $115 млрд до $135 млрд, но впоследствии эти показатели пришлось увеличить до диапазона от $125 млрд до $145 млрд — виной всему рост стоимости компонентов и дополнительные расходы на ЦОД.