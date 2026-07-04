Sony ограничила продажи дисководов для PS5 Digital Edition и PS5 Pro — из-за подскочившего спроса

Компания Sony ввела ограничение на покупку съёмного дисковода для консолей PS5 Digital Edition и PS5 Pro. На странице товара в PlayStation Direct теперь указано: «В связи с высоким спросом действует ограничение — одна штука на один заказ».

Аксессуар стоимостью $79 предназначен для приставок PS5 Digital Edition и PS5 Pro. Он позволяет играть в поддерживаемые игры для PS5 и PS4 с дисков Blu-ray, а также поддерживает воспроизведение фильмов в формате 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray и DVD.

Решение ограничить продажи устройства последовало за недавним подтверждением Sony о том, что производство физических дисков для новых игр PlayStation будет прекращено с января 2028 года. После этого новые игры для консолей PlayStation будут продаваться через PlayStation Store и розничные магазины только в цифровом формате.

Sony заявляет, что игры, уже выпущенные на дисках, или игры, выпущенные до января 2028 года, не будут затронуты этим решением. На странице PS Direct, посвящённой дисководу, теперь также указано, что диски с играми, выпущенными до января 2028 года, можно продолжать использовать на поддерживаемых консолях.

Модель PS5 Pro, как и PS5 Digital Edition, поставляется без дисковода. Sony продаёт дисковод отдельно для пользователей, которые хотят играть в игры на физических носителях или использовать приставки в качестве Blu-ray плеера. Компания также напоминает, что для сопряжения дисковода с консолью PS5 во время настройки требуется подключение к интернету.

Спрос на съёмный дисковод вырос вскоре после того, как Sony подтвердила свои планы отказаться от выпуска новых игр на физических носителях. Как отмечает портал VideoCardz, среди потребителей эти идея никому не понравилась.