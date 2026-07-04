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В 2028 году Samsung планирует выпустить серийный смартфон с рулонным дисплеем

В 2028 году Samsung может выпустить смартфон, который сейчас проходит под предварительным названием Z Slide. Устройство получит сворачивающийся в рулон 10-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 и плотностью 440,6 пикселей на дюйм.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

В отличие ставших привычными моделей вроде Samsung Galaxy Z Fold смартфоны нового типа комплектуются полностью гибкими OLED-дисплеями и моторизованными направляющими. При запуске привода экран разворачивается, выдвигая скрытую внутри устройства часть, как будто раскрывается свиток.

Сейчас в Samsung решаются вопросы, связанные с технической сложностью проекта, передаёт корейское издание Money Today. Такие устройства действительно имеют более сложную конструкцию, чем складные. Рулонный дисплей должен выдерживать многократные изгибы и растягивающее напряжение при разворачивании панели. Производителю также придётся обеспечить плоскую форму развёрнутого экрана и равномерно качественное изображение в раскрытом виде.

Смартфонов с такими экранами в продаже ещё не было. Был, например, телевизор LG Signature OLED R с ценником $100 000 и компьютер Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, чей 14-дюймовый экран увеличивает размер до 16,7 дюйма. Прототипы смартфонов с рулонными дисплеями, однако, демонстрируются на выставках с 2021 года — их показывали LG, Motorola, Oppo, Tecno и сама Samsung. На CES 2024 компания показала прототип Rollable Flex — OLED-дисплей этого смартфона разворачивался примерно в пять раз по сравнению с размером в свёрнутом виде. LG хотела выпустить подобное устройство на рынок, но вообще отказалась от производства смартфонов, прежде чем это случилось. Некоторые прототипы показали в действии на YouTube.

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Теги: samsung, смартфон, рулон
samsung, смартфон, рулон
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