TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) получила официальное разрешение Министерства экономических дел Тайваня (Ministry of Economic Affairs, MOEA) на инвестирование $20 млрд в свою дочернюю компанию в Аризоне. С учётом этого транша общая сумма одобренных MOEA инвестиций для операций компании в США составила $44 млрд.

Согласно данным Focus Taiwan, инвестиционный план TSMC стал одним из девяти крупных проектов внутренних и зарубежных инвестиций, одобренных MOEA на заседании в четверг на этой неделе. Утверждённая производителю чипов сумма инвестиций составила подавляющую часть общего объёма международных финансовых пакетов, рассмотренных в ходе заседания регулятора.

Средства предназначаются для строительства завода TSMC по производству 12-дюймовых пластин и завода по передовой упаковке чипов в Аризоне. Более подробная информация об этом будет позже предоставлена общественности компанией TSMC, сообщил регулятор.

Всего министерство одобрило на заседании семь зарубежных инвестиционных проектов на общую сумму около $23,05 млрд. Помимо полупроводникового сектора, несколько других крупных технологических и производственных компаний получили разрешения регулятора на расширение своего глобального финансирования.

В частности, компания Nanya Technology получила разрешение на инвестирование $1 млрд в свою дочернюю компанию Nanya Technology International, базирующуюся на Британских Виргинских островах, для вложения средств в долларовые срочные депозиты и снижения затрат на хеджирование валютных рисков.