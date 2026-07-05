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Власти Индии потребовали от Telegram в течение 15 дней принять решительные меры по борьбе с распространением пиратского контента

Индийские регуляторы в июне уже доводили до временной блокировки Telegram в стране, мотивируя своё решение необходимостью борьбы с распространением нежелательной информации, к которой были отнесены якобы утекшие экзаменационные материалы в медицинские вузы Индии. Теперь они требуют от платформы более решительных мер по борьбе с распространением пиратского контента.

Источник изображения: Unsplash, Zulfugar Karimov

Источник изображения: Unsplash, Zulfugar Karimov

Как отмечает The New Indian Express со ссылкой на PTI, Министерство информации и телерадиовещания Индии требует от Telegram в течение 15 дней предпринять конкретные шаги по предотвращению циркуляции «пиратских» копий фильмов, материалов онлайн-шоу и музыкальных произведений. До сих пор каждый такой случай расследовался индивидуально, но теперь ведомство готово привлекать владельцев цифровых платформ за недостаточно эффективное противодействие распространению «пиратского» контента.

Власти напомнили администрации Telegram, что индийские законы, действующие с 1952 и 1957 годов соответственно, предусматривают не только административную, но и уголовную ответственность за нарушение авторских прав. Министерство пришло к выводу, что индивидуальная борьба с каждым каналом в Telegram, который распространяет полученный незаконным путём контент, не даёт нужных результатов, и теперь ждёт от платформы более решительных действий в этой сфере. У индийских регуляторов также возникли вопросы к практике рассмотрения платформой Telegram жалоб правообладателей на незаконное распространение их интеллектуальной собственности. Шаги, предпринимаемые правительством, направлены на защиту интересов индийской креативной индустрии, как отмечается в заявлении ведомства.

Несколькими днями ранее у властей Индии появились претензии к социальным сетям и мессенджеру американской Meta Platforms, связанные с распространением материалов, предположительно имеющих отношение к насильственным действиям сексуального характера с участием несовершеннолетних.

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Теги: telegram, индия, запрет, пиратство
telegram, индия, запрет, пиратство
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