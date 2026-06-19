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Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии

Администрация Telegram проиграла в индийском суде иск о снятии временной блокировки платформы в стране. Суд в Нью-Дели постановил, что действия правительства, направленные на защиту информации, связанной с экзаменом для поступления в медицинские вузы, являются законными и разумными.

Источник изображения: Andrey Matveev / unsplash.com

Источник изображения: Andrey Matveev / unsplash.com

Запрет приложения на срок с 16 по 22 июня вызвал жаркие дебаты в самой густонаселённой стране мира. Отстаивающие свободу слова правозащитники заявили, что решение властей создало тревожный прецедент, и правительство закрепило за собой право ограничивать работу любой платформы по обмену сообщениями, когда сочтёт это необходимым. Власти были вынуждены заблокировать Telegram после того, как в мае отменили результаты экзамена для абитуриентов, желающих поступить в медицинские вузы, потому что была допущена утечка экзаменационных вопросов.

Платформа попыталась отменить это решение через суд, но тот постановил, что правительство «уполномочено <..> издавать распоряжения о блокировке публичного доступа к Telegram». Администрация мессенджера, у которого в Индии 150 млн пользователей, и для которого страна является крупнейшим рынком, решение суда комментировать не стала. Ограничительная мера затронула только Telegram — власти утверждали, что приложение представляет собой уникальный случай: оно позволяет быстро перезапускать заблокированные каналы, скрывать номера телефонов и обмениваться контактами только с именами пользователя, что создаёт «постоянную проблему для правоприменения».

Основатель и глава Telegram Павел Дуров раскритиковал блокировку мессенджера, заявив, что она является наказанием только для пользователей платформы, а утечки экзаменационных материалов переместились в другое место. Тем временем приложения платформы в Индии пропали из официальных магазинов Apple App Store и Google «Play Маркет». Запрету платформы предшествовало препирательство между сторонами: власти Индии упрекали администрацию Telegram за то, что она не принимала активных мер по удалению учётных записей, предлагающих якобы «слитые» экзаменационные материалы. В суде представители мессенджера обвинили правительство страны в преднамеренном скрытии подробностей о принятых компанией превентивных мерах. Компания удалила более 900 ссылок, которые содержали незаконные материалы, связанные с экзаменом.

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Теги: telegram, индия, судебное разбирательство
telegram, индия, судебное разбирательство
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