Telegram удалили из Apple App Store и Google Play в Индии

Apple и Google удалили мессенджер Telegram из своих магазинов приложений в Индии, выполнив распоряжение индийского правительства, согласно которому эта платформа также должна быть заблокирована в стране вплоть до 22 июня, сообщил Forbes.

Временное ограничение доступа к Telegram в Индии охватывает период общенациональных экзаменов для отбора абитуриентов в медвузы (квалификационного теста NEET-UG), намеченных на 21 июня. Кроме того, Telegram получил указание отключить функцию редактирования сообщений в Индии до 30 июня, пишет индийский портал Moneycontrol, отметивший, что крупнейшие телеком-операторы страны — Reliance Jio, Bharti Airtel и Vodafone — уже приступили к блокировке мессенджера. Решение о блокировке было принято правительством из-за мошеннических действий отдельных Telegram-каналов, предлагавших экзаменационные листы по цене в тысячи рупий, которые по словам регулятора были недоступны вне процедуры экзамена. Запрет на редактирование был связан с тем, что эта функция использовалась во время предыдущих экзаменов для фабрикации доказательств утечек экзаменационных листов — реальные документы загружались в старые сообщения уже после завершения экзаменов.

Юристы назвали блокировку несоразмерной степени угрозы для пользователей. В частности, управляющий партнёр KS Legal & Associates Сонам Чандвани (Sonam Chandwani) указал на то, что повсеместный запрет не может быть оправдан исключительно злоупотреблениями со стороны некоторых пользователей и потребует чёткого правового обоснования. Фонд свободы интернета назвал этот шаг непропорциональной реакцией на мошенничество на экзаменах, который не устранит коренные причины утечек экзаменационных материалов и лишь накажет обычных пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что распоряжение индийских властей наказывает 150 млн обычных пользователей приложения в стране, а не инсайдеров, сливших экзаменационные материалы. Он также указал на то, что Reliance «саботирует доступ» к мессенджеру за пределами Индии, включая Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), с помощью BGP-хакерства. Он объяснил это влиянием конкурента Meta✴, которой якобы принадлежит часть Reliance, хотя ресурс «Код Дурова» утверждает, что это не так. «Я не удивлюсь, если Reliance/WhatsApp также стоят за недавними усилиями лоббирования за запрет Telegram в Индии», — отметил Дуров. Впрочем, позже в тот же день он отредактировал свой пост, сообщив, что через четыре часа после публикации поста Reliance прекратила «вредоносную маршрутизацию». Тем не менее Дуров опротестовал действия властей в местном суде.