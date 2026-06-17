Telegram через суд обжаловал блокировку в Индии

Администрация мессенджера Telegram подала в суд в Нью-Дели иск, в котором оспорила распоряжение властей страны о временной блокировке платформы в целях предотвращения мошенничества на экзаменах.

Чрезвычайное распоряжение о блокировке вступило в силу накануне. Мера преследует целью пресечение деятельности мошеннических Telegram-каналов, администраторы которых утверждают, что заранее располагают всеми экзаменационными вопросами. Слишком строгая мера противодействия встретила неоднозначную реакцию общественности. Судья Высокого суда дал согласие рассмотреть иск Telegram в ближайшее время.

Накануне основатель и глава сервиса Павел Дуров поставил под сомнение эффективность запрета в предотвращении утечек и назвал меру наказанием для 150 млн пользователей Telegram в Индии — но «не для инсайдеров, которые слили экзаменационные материалы». В мае индийские власти были вынуждены отменить важный вступительный экзамен в медицинские вузы после того, как было инициировано расследование по поводу заявлений об утечке экзаменационных вопросов.

Инцидент, связанный с экзаменом, который должны сдавать 2,3 млн абитуриентов, привёл к протестам и требованиям об отставке министра образования. Telegram заблокировали в соответствии с положением индийского законодательства в сфере информационных технологий, позволяющим властям ограничивать доступ к интернет-приложениям «в интересах суверенитета и единства Индии».