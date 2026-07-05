Отказ Sony от выпуска игр на дисках навсегда перекроит игровой рынок

Недавно принятое компанией Sony решение прекратить выпуск игр для своих консолей на оптических дисках с января 2028 года может иметь для индустрии гораздо больше последствий, чем может показаться на первый взгляд, как утверждает Nikkei Asian Review. Затронуты будут не только сети игровых магазинов, но и сами геймеры, а также разработчики игр.

Как поясняет источник, в минувшем фискальном году физические копии игр приносили Sony не более 5 % продаж в сфере программного обеспечения, хотя в абсолютном выражении сумма $900 млн кому-то всё равно может показаться внушительной. Влияние отказа Sony от выпуска новых игр на дисках окажет неоднозначное влияние на пользователей. С одной стороны, им не нужно будет ходить в магазины для покупки копий игр. С другой стороны, коллекционеры утратят возможность пополнять свои собрания игр на дисках. Кроме того, цифровые копии игр невозможно будет перепродать после утраты интереса к игре со стороны первого владельца диска.

Некоторые издатели будут выпускать физические копии игр в коробках и далее, просто внутри вместо диска будет содержаться код для скачивания. Компания Nintendo подобные носители игр для Switch 2 формально позволяет перепродавать, но Sony в этом направлении мигрировать не собирается, судя по всему. Тем не менее, продажа коробочных копий игр с кодами для скачивания наверняка станет более распространённым явлением в инфраструктуре Sony.

Игровые магазины, торгующие физическими копиями, давно испытывают трудности с поддержанием бизнес-модели, поскольку процесс миграции в сторону распространения цифровых копий через онлайн наблюдается уже не первый год подряд. Одна из сетей в Японии начала перепрофилировать свои точки под продажу бывшей в употреблении одежды, и новый бизнес неплохо развивается, и по своему охвату уже превышает игровой.

Небольшие разработчики игр от решения Sony тоже пострадают, поскольку присутствие их продукции на полках физических магазинов исторически было неплохой витриной, и по мере отказа от выпуска игр на дисках это сузит канал продвижения. Кроме того, импульсивные покупки как таковые в онлайн-продажах игр будут случаться реже, чем в специализированных магазинах с физическими копиями. Поскольку Sony постепенно отказывается от выпуска версий своих консолей с оптическим приводом, эксперты предполагают, что и PlayStation следующего поколения будет допускать только скачивание копий игр по сети. Сама компания будет экономить на компонентах, а пользователи высвободят место под другие предметы быта, отказавшись от физических копий игр, хотя для кого-то они всё равно сохранят определённую притягательность.