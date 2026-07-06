Датамайнер объяснил, почему Valve до сих пор не анонсировала Half-Life 3

Весь 2025 год казалось, что анонс мифического инновационного шутера Half-Life 3 от Valve буквально на носу, однако спустя уже шесть месяцев 2026-го студия продолжает держать фанатов в стазисе. Что случилось?

Как подметил портал The Gamer, в новом видео для платных подписчиков своего Patreon загадку объяснил блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker), специализирующийся на деятельности Valve.

По словам Маквикера, ходят слухи о переносе официального анонса Half-Life 3 (кодовое название hlx) из-за несоответствия тех или иных элементов высоким стандартам уровня качества студии.

Маквикер также заявил, что Valve повысила минимальные системные требования Half-Life 3. Изначально игра якобы разрабатывалась с учётом Steam Machine, однако впоследствии была отделена от компактного ПК.

По данным Маквикера, команда Half-Life 3 заняла целый этаж офиса Valve, что доказывает стремление студии закончить игру. «Это лишь вопрос времени, когда им станет комфортно иметь на руках законченный проект», — объяснил блогер.

Что касается сроков анонса Half-Life 3, то источники Маквикера не питают больших надежд даже на 2026 год: «Думаю, на данном этапе даже сама Valve не знает, [когда представлять проект]».

По неофициальной информации, hlx создаётся как минимум с 2021 года командой Half-Life: Alyx и представляет собой одиночный шутер с упором на симуляцию, ИИ и интерактивность, который занимает в хронологии серии место Half-Life 3.