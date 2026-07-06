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Спустя три года после релиза пираты взломали Atomic Heart — со всеми DLC и без гипервизора

Нашумевший ретрофутуристический шутер Atomic Heart от кипрской студии с российскими корнями Mundfish спустя более трёх лет после релиза всё-таки не устоял перед натиском цифровых пиратов.

Источник изображения: Steam (Luteus)

Источник изображения: Steam (Luteus)

Напомним, Atomic Heart вышла в феврале 2023 года, однако полноценно взломать защиту Denuvo в игре хакеры до сих пор не могли — лишь благодаря методу с гипервизором (о его особенностях и опасностях можно прочитать здесь).

Как подметил портал DSOGaming, о преодолении защиты Denuvo в Atomic Heart на днях сообщил хакер voices38, ранее взломавший Doom: The Dark Ages, Resident Evil Requiem, Stellar Blade, 007 First Light и Hogwarts Legacy.

Источник изображения: Mundfish

Источник изображения: Mundfish

Стоит отметить, что из-за неосторожности Mundfish за пару дней до официальной премьеры Atomic Heart попала на пиратские ресурсы. Тогда речь шла о незаконченной версии для разработчиков со множеством багов и без трассировки лучей.

Пиратское издание voices38 базируется на сборке Atomic Heart от 29 апреля 2026 года и предлагает доступ ко всем DLC, включая четыре сюжетных: «Инстинкт Истребления», «Узник Лимбо», «Чары морских глубин» и «Кровь на Хрустале».

Источник изображения: Mundfish

Источник изображения: Mundfish

Стоит отметить, что вслед за другими релизами voices38 пиратская версия Atomic Heart не была полностью освобождена от Denuvo — хакер лишь обошёл защиту, а не удалил её. Антипиратский механизм всё равно будет работать в фоновом режиме.

Atomic Heart вышла на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в прошлом июне.

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Теги: atomic heart, mundfish, focus entertainment, шутер, denuvo
atomic heart, mundfish, focus entertainment, шутер, denuvo
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