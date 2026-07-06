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EA Sports FC 26 в разгар Чемпионата мира по футболу установила новый рекорд популярности среди футбольных симуляторов Electronic Arts в Steam

Проходящий сейчас в США, Канаде и Мексике Чемпионат мира по футболу 2026 года вызвал рекордный всплеск активности пользователей футбольного симулятора EA Sports FC 26 на площадке Steam.

Источник изображения: Steam (reyli)

Источник изображения: Steam (reyli)

Личный рекорд пикового онлайна в Steam — 100,7 тыс. одновременных игроков — EA Sports FC 26 превзошла ещё на старте Чемпионата мира по футболу 2026 года: 12 июня показатель превысил 101,6 тыс. человек.

По мере развития турнира отрыв от предыдущего рекордсмена продолжал расти. На прошедших выходных количество одновременных игроков EA Sports FC 26 в Steam превысило 150 тыс. пользователей.

Достигнутый результат стал новым рекордом не только для EA Sports FC 26, но и для всей франшизы футбольных симуляторов Electronic Arts (в прошлом FIFA) в Steam. Предыдущим ориентиром была FIFA 23 со 110,8 тыс. человек.

На фоне приближения Чемпионата мира по футболу 2026 года для EA Sports FC 26 вышло контентное обновление The World’s Game с режимом международного турнира и лицензированными национальными сборными.

Официальной лицензии Чемпионата мира по футболу под эгидой ФИФА у Electronic Arts уже нет, однако издатель продолжил традицию предсказания победителя турнира. Согласно расчётам EA, триумфатором станет сборная Испании.

Чемпионат мира по футболу 2026 года сейчас в самом разгаре. На момент публикации состязание достигло раундов плей-офф — сейчас идут матчи 1/8 финала. Ближайшее противостояние — Испания против Португалии (6 июля в 22:00 по Москве).

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Теги: ea sports fc 26, electronic arts, спортивный симулятор, steam
ea sports fc 26, electronic arts, спортивный симулятор, steam
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