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Зонд «Хаябуса-2» проскочил рядом с астероидом Торифунэ, который похож на слипшиеся пельмени

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что зонд «Хаябуса-2» успешно завершил тестовый облёт астероида Торифунэ размером 450 метров, который находится на расстоянии около 100 млн км от Земли. Этот манёвр стал одним из самых близких в истории пролётов космического аппарата рядом с астероидом на высокой скорости.

Источник изображения: JAXA

Источник изображения: JAXA

Во время сближения «Хаябуса-2» сделал качественный снимок Торифунэ с помощью установленной на борту камеры и передал его на Землю. Зонд также сумел собрать дополнительные научные данные об астероиде, которые будут переданы для дальнейшего изучения позднее.

В дополнение к этому «Хаябуса-2» запечатлел астероид в среднем инфракрасном диапазоне с помощью инструмента TIR, что позволит учёным измерить температуру поверхности космического камня, определить его тепловую инерцию и оценить шероховатость поверхности. Снимок в инфракрасном диапазоне наглядно демонстрирует, что Торифунэ значительно холоднее в тех областях, которые на обычном фото выглядят затенёнными, и существенно теплее там, где поверхность обращена к Солнцу.

Источник изображения: JAXA

Источник изображения: JAXA

Астероид совершает оборот вокруг Солнца каждые 383 дня, а также оборачивается вокруг своей оси каждые пять часов. Он относится к группе Аполлона в классификации околоземных астероидов, то есть к тем астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли при движении вокруг Солнца.

Любопытно, что пролёт «Хаябуса-2» вблизи астероида Торифунэ не входил в изначальную программу миссии. Представитель JAXA ранее заявлял, что сближение с астероидом является «рискованной операцией» из-за того, что о нём было практически ничего неизвестно. Тем не менее манёвр оказался успешным, а новые снимки пополнят список впечатляющих достижений «Хаябуса-2» за почти 12 лет его странствий по космическим просторам.

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Теги: хаябуса-2, астероиды, jaxa
хаябуса-2, астероиды, jaxa
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