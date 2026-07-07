Минцифры РФ предложило предупреждать абонентов о массовых обзвонах и ограничить детские SIM-карты

Минцифры подготовило новые меры для борьбы с мошенниками — они охватывают аспекты от ограничений для детских SIM-карт до уведомления абонентов о массовых обзвонах и ужесточения правил оказания услуг связи для корпоративных клиентов, передаёт «Коммерсантъ». Часть мер операторы уже реализуют, сообщили они.

При получении изменённых сведений о юрлице или ИП в Единой системе идентификации и аутентификации оператор будет обязан приостановить оказание услуг связи корпоративному клиенту на время проведения повторной проверки — она может занять до суток. Для детских SIM-карт по умолчанию вводится ряд ограничений, в том числе запрет на роуминг и звонки из-за рубежа, блокировка рекламных рассылок и бесплатные сервисы защиты.

Перед получением вызова в рамках массового обзвона абоненту должно отправляться уведомление, в котором будет содержаться информация об инициаторе звонка — юрлице или ИП, — категории массового вызова, основании для него, а также о праве пожаловаться оператору при несоответствии параметров. После получения жалобы оператор обязывается «незамедлительно прекратить доставку таких звонков»; в качестве исключений указываются звонки из госорганов, кредитных организаций и обязательные уведомления по закону. Если нормы будут приняты, они вступят в силу с 1 марта 2027 по 31 декабря 2030 года. Для участников рынка затраты на выполнение новых норм составят от 300 млн до 3 млрд руб.

Бремя по оплате уведомлений ляжет на заказчика вызовов. «В частности, документом устанавливаются особенности уведомления абонента о вызовах, совершаемых по инициативе кредитных организаций и предусмотренных законодательством. Например, так банк может информировать своих клиентов о подозрительных операциях для защиты от мошенничества. Важное условие: кредитная организация делает это на основании договора, заключённого с абонентом», — пояснили в Минцифры.

Часть мер уже реализована, прокомментировали инициативу в «МегаФоне», и потребует лишь небольших доработок: «Другие положения предполагают необходимость инвестиций или адаптации существующих процессов. Нам предстоит проработать вопросы их технической реализации и оценить необходимые ресурсы». В T2 пока оценивают предложенные изменения. В «Билайне» рекомендовали уточнить некоторые положения, чтобы избежать внутренних противоречий: «Как разграничить законное информирование и мошенничество, если критерии оценки не прописаны, неясно». Необходимы прозрачный механизм верификации и чёткие критерии для операторов, чтобы не допускать ошибок, добавили в операторе.