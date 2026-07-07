Строительство новых дата-центров в России рухнет до минимума за семь лет — несмотря на бум ИИ

В этом году капитальные затраты на новые ЦОД в России сократятся в годовом исчислении почти на треть (30 %) — до 515 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков «Совкомбанка». Согласно их данным, в 2026 году будет введён в эксплуатацию наименьший объём IT-мощностей с 2019 года.

По подсчётам «Совкомбанка», совокупные капитальные затраты на ЦОД в РФ, включая новое строительство и замену IT-мощностей в существующих дата-центрах, в 2026 году снизятся примерно на 10 % — до 1,26 трлн руб. Из них 59 % будет потрачено на замещаемые IT-мощности, а 41 % — на новые. Это означает, что капзатраты на замещаемые IT-мощности в существующих ЦОД всё же вырастут — на 12 %, до 744 млрд руб.

Снижение капзатрат аналитики объясняют падением экономической активности и стагнацией рынка, в связи с чем ввод и замена оборудования в дата-центрах откладываются. Вместе с тем они ожидают, что в период 2026–2030 гг. в РФ будет введено новых ЦОД суммарной мощностью 988 МВт, что потребует инвестиций в размере 4,4 трлн руб.

В РТК-ЦОД согласны с оценкой «Совкомбанка» о том, что в текущем году будет введено наименьшее количество IT-мощностей с 2019 года. В свою очередь, директор департамента развития кроссплатформенных сервисов Cloud.ru Ильяс Камалетдинов допустил, что прогноз снижения капзатрат на строительство новых ЦОД в 2026 году может быть обусловлен завершением крупных проектов в 2024–2025 гг. Вместе с тем он отметил продолжающийся спрос на облачные сервисы, в том числе для проектов в области ИИ и больших данных, что стимулирует как модернизацию существующих площадок, так и запуск новых проектов.

В «Атомдате» не ожидают снижения капзатрат на новые ЦОД, а также уменьшения объёма ввода стоек в эксплуатацию в этом году, сообщил генеральный директор компании Олег Золотарёв, уточнив, что в 2025 году ввод новых мощностей ЦОД был на рекордно низком уровне.

По словам заместителя директора управления продуктов и технологий компании «Е-флопс» Филиппа Моднова, инвестиции сдерживают отсутствие свободных электрических мощностей в наиболее востребованных для ЦОД регионах, что и ограничивает ввод новых объектов. Руководитель сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» CHINT в России Пётр Истомин назвал основной причиной этого тренда ограничения на выделение мощности и получение архитектурно-градостроительных решений в столичном регионе, где сосредоточено около 86 % IT-мощностей. Также на активность инвесторов, по его словам, влияет высокая ключевая ставка Центробанка.

На ввод мощностей в текущем году повлияют отложенные в 2023–2024 гг. проекты, говорит руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Он также полагает, что банковская аналитика может не учитывать закрытые корпоративные стройки госсектора и непубличный ввод мощностей IT-гигантами. По оценке эксперта, реальный объём введённых мощностей составит 750–850 МВт.